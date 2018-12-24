Альтернативний Новий рік: 10 способів креативного святкування

Як зустріти 2019-й не так, як усі

Якщо нарізання інгредієнтів олів’є і відкорковування шампанського під чергове привітання гаранта – не для вас, «Львівська газета» підготувала альтернативну програму проведення новорічної ночі. Пропонуємо 10 незвичних варіантів святкувань, що запам’ятаються надовго.

Відмовитись від алкоголю

Коли ви востаннє зустрічали Новий рік без каплі алкоголю? Не пригадуєте? Тверезе святкування має чимало плюсів: вранці не потрібно шукати пляшку мінералки, а перший день 2019-го буде яскравим і приємним. Не доведеться видаляти номери телефонів і з соромом згадувати події минулої ночі. Більше того, ви пам’ятатимете вечірку в деталях. Є ризик не знайти порозуміння з друзями, зате святкування не нашкодить здоров’ю.

Поїхати за кордон

Святкування за кордоном запам’ятається надовго. Пригоди у новорічному Кракові, феєрверки над Ейфелевою вежею чи романтика Таллінна – ці історії ви із захопленням розповідатимете онукам.

Працювати таксистом

Ця робота у новорічну ніч не буде нудною. Ви зустрічатимете різних людей – веселих, говірких, заклопотаних, роздратованих, засмучених… Можете роздавати цукерки або й взагалі одягнутись у костюм Діда Мороза. Зрештою, їздити нічними вулицями – романтично і… прибутково. Тариф завищений вдвічі.

Почати новий рік з доброї справи

Проведіть головну ніч року, допомагаючи тим, хто цього потребує. На зекономлені кошти від святкування у ресторані можна зробити приємні подарунки тим, хто перебуває у сиротинці, лікарні, військовому госпіталі. Зрештою, почути бій курантів у таких місцях – неймовірне щастя. Не лише для вас.

Відсвяткувати просто неба

Аби зустріти 2019-й на одній із карпатських вершин або на березі замерзлої річки, потрібно ретельно підготуватись. Орендувати зимовий намет з обігрівом, купити термобілизну, продумати маршрут новорічної мандрівки. О 12 годині ви навряд чи почуєте звук феєрверків і вигуки нетверезих сусідів, але матимете можливість милуватись красою довкола.

Відсвяткувати наодинці

Зустріч Нового року – зазвичай колективна традиція: ми збираємось з друзями, родичами або ж взагалі зустрічаємо із незнайомими людьми. Спробуйте зробити навпаки – присвятити новорічну ніч лише собі. Увімкніть платівку Френка Сінатри або Стінга, запаліть свічки, вмостіться зручніше у своєму фотелі біля розпеченого каміна і відчуйте насолоду моменту. А якщо стане нудно – завжди є можливість завітати в гості до друзів.

Зустріти Новий рік у літаку

Авіаквитки дорожчають напередодні новорічних і Різдвяних свят. Але на дати самих святкувань значно дешевіють. Купуючи квитки на 31 грудня, ви не лише добряче зекономите, але й проведете перші хвилини нового року понад хмарами. В компанії абсолютно незнайомих пасажирів. Хтозна, можливо, в кількох кілометрах над землею і стаються справжні новорічні дива.

Піти в лазню

Усе, як фільмі: весела компанія і міцний алкоголь. Головне – не прокинутись на вокзалі у Жмеринці.

Зустріти Новий рік на даху будинку

Спостерігати за Львовом о 12-й ночі з висоти багатоповерхівки – особливе задоволення. Місто вибухатиме різнокольоровими феєрверками, а внизу святкуватимуть веселі компанії. Потрібно тільки домовитись з головою ОСББ.

Відсвяткувати активно

Якщо зустріч Нового року за святковим столом здається банальною, можна сходити на ковзанку, покататись на лижах чи санчатах, зібратись у гірський похід або погуляти спорожнілими вулицями. Головне – розділити новорічну радість з близькими.

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