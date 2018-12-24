Щоб Свиня не образилась. Як стильно зустріти Новий 2019 рік

До Нового року залишився рівно тиждень. Саме час добре продумати вбрання, у якому зустрінете прийдешній 2019-ий. Треба врахувати кілька важливих нюансів

Оскільки до нас йде рік Свині, то і кольори ваших нарядів мають бути відповідні. Вітрини магазинів майорять різними барвами, блискітками та паєтками, але експерти радять утриматися від «стилю ворони». Одяг на новорічну ніч обирайте більш стриманий. Сукні з глибокими декольте, високими розрізами і прозорими тканинами краще залиште на наступний рік – такого Свиня не стерпить.

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Господиня 2019 року любить красиві речі, але вони повинні бути витонченими і вишуканими. Також, важливі кольори – обирайте більш пастельні та ніжні, а саме : жовтий, пісочний, оливковий, золотистий, коричневий і кавовий. Білий, кремовий, молочний теж підходять.

Ну, і яка жінка без прикрас. Шанувальницям масивної та яскравої біжутерії радимо змінити імідж. Цієї ночі поексперементуйте та оберіть прикраси більш витончених ювелірних виробів, які будуть гармонійно підібрані до загального наряду.

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Як каже український фольклор: «Біля гарного чоловіка і жінка, як квіточка». Тому, хлопці, ваш вибір одягу для Новорічної ночі теж повинен бути відповідним.

Важливо підібрати не банальний помаранчевий або жовтий піджак, а створити новорічний образ і особливий стиль. При цьому варто враховувати у повній мірі символ 2019 року — Свині або Кабана.

Це дозволить підійти з розумінням до кожного найдрібнішого нюансу і отримати прихильність на весь майбутній рік. А в такому разі можна буде отримати не просто щастя, а й добробут. Тут варто виділити вибір кольорів, а саме: рожевий і жовтий червоний і коричневий стильний золотистий і пісочний.

Нехай ваш Новий рік буде багатим та стильним!

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Усі фото – з відкритих джерел