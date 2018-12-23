Після вибуху Різдвяний ярмарок у Львові почав відновлювати роботу

“На виконання доручення міської комісії з питань ТЕБ та НС, у Галицькому та Сихівському районах працювали районні комісії, які провели обстеження будиночків на різдвяному ярмарку щодо стану протипожежної безпеки. Відтак, відповідно до акту проведення обстеження об’єктів торгівлі різдвяного ярмарку на пр. Свободи, пл. Ринок та пр. Червоної Калини, комісією рекомендовано відновити роботу об’єктів торгівлі, де реалізується продукція, яка не потребує застосування підігрівальних приладів, при дотриманні вимог протипожежної безпеки, після 17.00. год. 23 грудня 2018 року”, – пояснюють у прес-службі ЛМР.

Інші об’єкти зможуть запрацювати тілкьи після окремого рішення комісії.

Комісія у Галицькому районі обстежила 82 об’єкти різдвяного ярмарку (дерев’яні будиночки) на пл. Ринок та 108 об’єктів різдвяного ярмарку (дерев’яних будиночків) на пр. Свободи щодо дотримання правил протипожежної безпеки, наявність газового устаткування, електричних обігріваючих пристроїв). Комісією у Сихівському районі обстежено 11 дерев’яних будиночків.

Проведеним обстеженням не зафіксовано наявність газових балонів у дерев’яних будиночках різдвяного ярмарку.

Нагадаємо, у суботу, 22 грудня у Львові горів Різдвяний ярмарок (ВІДЕО).

Внаслідок пожежі постраждали четверо людей.

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