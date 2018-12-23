Невикористані ліки можна буде повертати в аптеки

З 1 січня 2019 року в Україні можна буде повертати лікарські препарати назад до аптек. Про це повідомила очільниця МОЗ Уляна Супрун, пише «Укрінформ».

«З 1 січня 2019 року кожен українець зможе повертати до аптек ліки. Коли аптека отримуватиме повернені ліки, вона має перевірити, чи не були вони відкриті, що вони не були використані, що не була пошкоджена упаковка. Тоді це не несе жодної загрози і ліки можуть бути повернуто», – пояснила Уляна Супрун.

Читайте також: Амбулаторії Львівщини отримають позашляховики Renault Duster: перелік сіл

Контролюватимуть процес повернення регіональні відділення Держлікслужби.

Нагадаємо, із 1993 року лікарські засоби, а також інші предмети особистого користування (постіль, білизна, дитячі іграшки) належали до переліку товарів, які не підлягають обміну чи поверненню.

Читайте також: З 2019 року кожна хвора дитина у лікарні матиме вчителя – Міносвіти