На Яворівському полігоні завершуються збори резервістів: ФОТО

У 184 Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного завершуються заходи з підготовки оперативного резерву першої черги.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби навчального центру.

На Яворівському полігоні резервісти відточували навички з військових спеціальностей. Тут готували водіїв-механіків, навідників, командирів гармат, командирів відділень, операторів та інших. До навчальної програми входять заняття з основних військових дисциплін (тактична, вогнева, інженерна підготовки і тактична медицина), а також специфічні для окремих військових спеціальностей дисципліни.

“Військові згадують набуті під час попереднього навчання знання та навички, свій бойовий досвід участі в бойових діях на сході держави, а також здобувають нові знання”, — розповів заступник начальника 184 Навчального центру з навчальної роботи полковник Олександр Молоков.

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