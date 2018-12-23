Дитячий лікар – в одному житті, силач, який ставить рекорди зубами, – в іншому

У повсякденному житті він – дитячий лікар-педіатр, але коли хтось потребує допомоги… у нього, як і в кожного героя, з'являється суперсила. Тоді він зубами тягає чудо-поїзди, трамваї і навіть – пасажирські потяги

Свої рекорди встановлює не просто так, а заради благодійності, адже під час них збирає кошти на лікування важкохворих діток. Отакий він –богатир Тягнизуб, лікар-супермен і герой нашого матеріалу – Олег Скавиш.

Про те, як народився Тягнизуб

У дитинстві я захоплювався цирком. Для мене це було, як інший світ. Пам’ятаю, коли був малим, то мріяв зазирнути за куліси арени, аби побачити, що там відбувається. Найбільше враження на мене справляли силачі, які виходили в манеж і робили такі чудеса сили, що я був просто в захваті. Але, оскільки тоді я був маленьким і дуже худим, то себе в цирку не бачив у жодному із жанрів.

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Коли мені було 19 і важив я трохи більше 50 кілограмів, то вирішив змінитись, пішов у спортивний зал. Насправді, 19 років – це доволі пізно, щоб починати займатися спортом, але я все ж почав, і то так захопився, що з часом ставав усе більшим, більшим і більшим. Тоді згадав про дитяче захоплення цирком і вирішив – чому б і собі не спробувати повторити якісь відомі силові трюки. Я шукав їх у старих книгах чи в інтернеті, і зовсім випадково натрапив на інформацію, що зубами силачі теж робили якісь чудеса, піднімали або тягнули щось важке. Тож вирішив спробувати. Спочатку підняв гирю, потім – людину, пізніше потягнув машину, і отак народився Тягнизуб.

Про Цирк і медицину

У мене вже був один виступ у Національному цирку – в Києві. Це був усього-на-всього один трюк – я тягнув зубами машину з балетом на даху. Але сподіваюся, що це – лише початок, і скоро я покажу повну програму. Найбільше хотілося б зробити це у львівському цирку.

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А в медицину я потрапив, бо ще зі школи мав трохи проблем з точними науками, а от гуманітарні предмети мені давалися куди краще. Спочатку хотів вступати у ветеринарну академію, щоб лікувати тварин. Але там я дізнався, що деяким із них потрібно буде робити евтаназію, а цього я б не зміг. Тож подумав, і зрештою вирішив лікувати людей. Так я вступив у медичний університет, закінчив його і працюю дитячим лікарем у Західноукраїнському спеціалізованому дитячо-медичному центрі.

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Про перший рекорд

Перший мій рекорд – це коли я потягнув зубами трамвай у львівському депо на вулиці Промисловій. Але встановив я його, зізнаюсь, на межі фолу. Я тренувався завжди лише на одному трамваї. Коли домовились про дату встановлення рекорду, я попросив начальника депо, щоб мій трамвай цього дня на маршрут не виїжджав. Ми з ним так символічно вдарили по руках, але коли я в зазначений день приїхав, то побачив, що мого трамвая на території депо немає! Кажу начальнику: «а де ж мій?» А він мені: «поїхав, людей повіз, але ти не переживай – потягнеш інший, вони всі однакові». І я повірив.

Та коли справа дійшла до встановлення рекорду, зрозумів, що даремно. Так от: оголосили спробу, усі журналісти міста мене знімають, я впрягся, і тут раптом відчуваю, що взагалі ніяк. Я вже вклався на повну, але зумів зрушити його лише на 5 см. Я – в шоці, усі присутні – теж. Не знаю, що казати. Експерти з нацреєстру рекордів кажуть, що не можуть таку спробу зарахувати, бо це дуже маленьке зрушення. І тут приходить якийсь інженер і каже: «Що ти того трамвая тягнеш? Там на днях якусь деталь забрали на ремонт, і тепер його взагалі ніхто з місця зрушити не може» (посміхається). Я тоді знову йду до начальника депо і кажу: «давайте назад мій трамвай, бо буде провал». Він набрав водійку, вона за деякий час повернулася, і аж тоді я встановив свій перший рекорд.

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Про рекорди і благодійність

Після того я встановив ще кілька рекордів. Але одного разу, гуляючи з другом площею Ринок, ми вирішили, що встановлювати рекорди треба не просто так, а з якоюсь метою, наприклад – для допомоги хворим дітям. І тоді ми придумали марафон – «Разом потягнемо». Під час першого благодійного рекорду я тягнув туристичні Чудо-поїзди з дітьми біля Оперного театру. Це було 2 Чудо-поїзди і 42 дитини, загальною вагою 22 тонни. І з того часу на кожній публічній акції я намагаюся і рекорд встановити, і допомогти комусь.

На моїй роботі багато дітей впізнають мене, просять автографи і фото. Діти – це мій найвідданіший глядач. Вони завжди щирі у своїх емоціях, мені дуже приємно з ними працювати. Буває – просять підняти їх зубами, і доводиться це робити (посміхається). Я б хотів, щоб якнайшвидше винайшли ліки від раку, і всі види цієї хвороби лікували зі 100%-м ефектом.

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Усі фото з особистого архіву героя публікації.

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