Цьогоріч святковий «Олів’є»обійдеться українцям на 28% дорожче,- експерт

Ціна трьох кілограмів олів’є за рік зросла на 36 гривень. Про це «Львівській газеті» розповів директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Минулоріч ціни на необхідні для страви продукти були дещо нижчими:

Картопля – 5 грн. 70 коп.

Морква – 6 грн. 40 коп.

Цибуля – 5 грн.

Варена ковбаса –74 грн. 80 коп.

Яйця –23 грн. 80 коп.

Консервований горошок –23грн. 60 коп.

Мариновані огірки –24 грн. 30 коп.

Майонез –12 грн. 40 коп.

За даними директора Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенка, цьогоріч три кілограми салату обійдеться у 166 гривень і 20 копійок:

Картопля – 6грн. 50 коп.

Морква – 12 грн.

Цибуля – 10 грн. 50 коп.

Варена ковбаса – 91 грн. 20 коп.

Яйця – 24 грн. 90 коп.

Консервований горошок – 32грн. 40 коп.

Мариновані огірки – 35 грн. 20 коп.

Майонез – 15 грн.

За рік майже вдвічі зросли у ціні морква та цибуля. Решта інгредієнтів також здорожчали, але менш суттєво.

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