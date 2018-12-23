Три кроки, щоб прожити 2019 рік насичено та у розкоші

Ви ще встигаєте зробити декілька продуктивних справ до кінця 2018 року, які неодмінно дадуть результат у прийдешньому році

Ми покладаємо надії на новий рік. Здається, що вже з вівторка, 1 січня, життя заграє яскравими барвами, стосунки зі всіма налагодяться, а гроші потечуть рікою. Таке і справді може бути. І немає жодних чарівних правил.

Щоб плани реалізовувалися, авторитет зростав, фінанси збільшувалися, задоволення собою і життям було надійним, треба не 1 січня чекати. А просто зараз брати ручку, блокнот, садити себе на крісло і аналізувати, писати, складати списки і робити, робити, робити.

Новорічно-різдвяний період спокушає розслабитися і відпочивати. Саме тому всі плани вже з січня перекладаються у довгий ящик. Змініть це. Змініть своє ставлення. Викладайтеся навіть у січні, а восени будете збирати багатий урожай власних успіхів.

Крок 1

В останній тиждень 2018 року доробіть незавершені справи. Просто сьогодні напишіть список, що маєте купити, з ким зустрітися, що полікувати, зремонтувати, куди записатися, що віддати, кому подзвонити. Обов’язково поставте дату і час, коли зробите це протягом тижня.

Що робити зі справами, які потребують більше часу? Розбийте їх на менші кроки. Щось зробіть до Нового Року, а решту заплануйте на конкретні дати перших чисел січня. Будете в тонусі!

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Крок 2

Цей аналіз робіть у всіх сферах вашого життя: здоров’я, родина, друзі, освіта і навчання, відпочинок, робота і кар’єра, фінанси і самовдосконалення.

Без скромності пишіть те, що вдалося у 2018 році: перемоги, нові проекти, знайомства.

Без відчаю – провали року. Подумайте і теж запишіть, чому вам це не вдалося: не хотіли, не мали часу, грошей, знань.

З двох списків випишіть невиконані мрії, які таки здійсните у 2019 році. Наприклад, якщо у 2018 ви так і не пішли на курси водія, то знайдіть вільну дату у 2019 році і запишіться вже. Або ви пробували танцювати танго. Не вдавалося і залишили. Але відчуваєте, що дуже вам хочеться добре затанцювати пристрасний танець. Запишіться ще раз на уроки. Тренуйтеся, аж доки результати не змусять гордитися собою.

Крок 3

Напишіть вміння, яких хочете навчитися. Наприклад, налагоджувати бізнес-стосунки, складати контент-план для свого підприємства, легко знайомитися з людьми, розуміти і приймати бажання дітей та чоловіка.

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Біля кожного пункту напишіть, що треба зробити, щоб здобути це вміння. Наприклад, щоб легко знайомитися з людьми, я буду ходити на різноманітні події, вечірки і перша підходитиму до того, хто мені симпатизує.

Створюйте своє життя щодня!