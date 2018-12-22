Внаслідок пожежі на ярмарку постраждали четверо людей,- надзвичайники

“22 грудня о 13:15 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у торговому павільйоні на проспекті Свободи у м. Львові. Пожежа перекинулася на 2 сусідні торгові павільйони. Попередньо внаслідок пожежі травмовано 4 людей. Пожежу локалізовано о 13:26, ліквідовано о 13:32. До ліквідації пожежі залучили 2 пожежно-рятувальні підрозділи”. – Йдеться на офіційній сторінці ДСНС у Facebook.

Усі фото – Головне управління ДСНС України у Львівській області

Причина виникнення загорання встановлюється. Інформація щодо потерпілих уточнюватиметься.

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