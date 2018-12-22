Від скандальних забудов до транспортного колапсу: головний архітектор Львова про «наболіле»

Велика кількість транспорту, незаконні новобудови та МАФи на кожній зупинці. Львів’яни більше скаржаться та почувають себе не комфортно у своєму ж місті. Що впливає на появу дискомфорту – розтлумачив головний архітектор Львова Юліан Чаплінський.

ПІДЗЕМНИЙ ПАРКІНГ БІЛЯ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: БУТИ ЧИ НЕ БУТИ?

Відбулося багато цікавих дискусій про підземне паркування біля університету Франка. Люди шукають аргументи і розділилися на «за» та «проти». Незабаром приїдуть експерти з Австрії, які будували під історичними пам’ятками та поділяться своїм досвідом. Люди доводять, що у таких ґрунтах не можна будувати . Я це заперечую. Не хотілося би вводити жителів в оману. Ми можемо не будувати,якщо львів’яни будуть проти, але висвітлити правду необхідно. Паркінг може існувати. Незважаючи на наукові виступити професорів-геологів. У своєму блозі я показав, як біля костелу у Австрії, де грав сам Бах, є в’їзд у підземний паркінг. Коли ми збудуємо такий на площі Двірцевій, люди побачать, що нічого не впало, а навпаки: ситуація покращилася, машини з вулиць заберуть, а комфорту додасться. Впевнений, що тоді частина опонентів змінить свою думку.

ЧИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ ЗАБУДОВНИКИ БУДУВАТИ МІСТУ САДОЧКИ?

В Україні не існує закону, де би це прописувалося. Місто може резервувати на території забудовника зону для розміщення садків. Забудовник може будувати дошкільні та шкільні заклади за власним бажанням, якщо йому це вигідно комерційно. За три роки планування ми передбачили 49 нових садків та 7 шкіл. Питання, за які кошти будувати, потрібно адресувати тим, хто формує бюджет. Наприклад, на вулиці Малоголосківській будується дошкільний заклад на 200 місць. Місто віддало землю згідно інвестиційного договору і розрахувалося з інвестором за те, що він ці гроші вкладе в садок та віддасть його місту на утримання. В Європі практикують державне партнерство. У нас ще такого, на жаль, не існує. Забудовник будує садок, а місто бере його у лізинг та сплачує щомісяця певну суму грошей. Через 15 років садок стає державною власністю. Це дуже зручно. У нас це не працює через нестабільність валюти. Договір у доларах укласти неможливо. Раніше справді обговорювалося, аби кожен забудовник мав обов’язок будувати садок місту замість податку. Проте це ідеї людей, які не мають нічого спільного з бюджетною політикою.

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ДОТРИМАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ ЗАБУДОВНИКАМИ

Правил не дотримується майже ніхто. Держава створила інспекцію будівельного контролю і дозволила містам мати свої, які би мали право розглядати невеликі об’єкти. Пам’ятки архітектури, наприклад, це вже повноваження обласної ДАБІ. За час моєї роботи, а це вже майже 4 роки, обласна ДАБІ жодного разу не вжила екстремальних заходів щодо найскандальніших забудов. Міська інспекція не може нічого вдіяти, адже підпорядковується обласній. Єдине чого дотримуються забудовники – відстані між будівлями. Найгірше – це зловживання. Цокольний поверх не рахують як поверх і це породжує велику кількість пандусів та високих сходів. Всі європейські будинки – це є вікна у підлогу. Цим самим будинок стає доступним для всіх:людей на візках, матерів з колясками. Згідно з правилами ДБН, має бути технічний поверх і він не обмежується висотою. У нас є тенденція зловживати і робити з нього повноцінний,який здають в експлуатацію як квартири. Минулого року від міст забрали можливість вписувати кількість місць для паркування. Забудовник за умовою мав зробити 90 паркінгів, а вийшло лише 25. По ідеї, за таке можна не ввести будинок в експлуатацію, адже він суперечить умові. Раніше місто видавало завдання і звіряло у кінці, чи всі пункти є виконаними. Якщо ні – просто не вводили у експлуатацію. Тепер це ніяк не контролюється і не карається. Мають розбирати, але цього не відбувається. ДАБІ би мало мати кошти на знесення і провести тендер на демонтаж будівлі. Ніхто не буде брати участь у тендері. Це гільдія будівельників і тут не підуть один проти одного. За кордоном доводять будівлю до стану, який мав бути за договором, підраховують витрачені кошти і подають в суд, аби забудовник сплатив штраф та пояснив, навіщо почав самовільне будівництво.

СКАНДАЛЬНІ ЗАБУДОВИ

Підмурна. На цій вулиці мав бути 3-поверховий будинок, а вони збудували ще стільки ж. Судом зобов’язали ввести його в експлуатацію.

Снопківська. На цю забудову не видавали жодних містобудівних умов. Просто у дворі, на місці свого будинку звели 9-поверхівку. Ще й вийшли за межі своєї території на загальний двір, земля якого належить місту.

Вілла на Свєнціцького. Історична будівля постраждала від рук недбалих власників. Ми просили їх зберегти, не руйнувати, а вони здерли бляху з даху, туди затекла вода і все почало руйнуватися. Ці будови відверто злочинні та скандальні.

МАФи – це бородавки на тілі міста.

МАФИ

Мені неприємні МАФи. Я це відверто говорю, але і водночас підписую дозволи. Пояснюю чому. Це регулюється сесією міської ради. Я кажу, що МАФи – це бородавки на тілі міста. Вони знищують простір та газони, загороджують пам’ятки архітектури. На кутах кварталів – нехай існують. Я не проти квітів та преси, але не по 8 кіосків на одній зупинці. На МАФах працюють понад 30 тисяч людей і я не можу не рахуватися з їхньою думкою. Зараз ми пробуємо «полікувати» місто і порозносити кіоски. Підприємці приходять і кажуть, що роками напрацьовували клієнтуру і зберуть підписи, аби не переносили та не закривали об’єкт. А все лише через те, що людям зручно купувати булочку під офісом саме в цьому кіоску.

ЧОРНА КАМ’ЯНИЦЯ

Я не маю впливу на це рішення, проте вважаю, що має зберегтися автентичний колір будівлі. Власник стверджує, що колір чорний, але це не так. Кожне нове втручання в історичні будинки є злочином. Дуже важливо враховувати сучасні принципи ЮНЕСКО. Не потрібно намагатися лише законсервувати пам’ятку. Завдання зберегти та розвинути її. Розвиток – це означає залучення якнайбільшої кількості людей до оглядин, аби отримати з цього більше коштів на підтримку будівлі. Ціль ЮНЕСКО – не забороняти, а зробити так, щоб історична спадщина почала заробляти і утримувати себе. Навантаження Львова історичними пам’ятками настільки велике, що бюджетних коштів України не вистачить на їх реставрацію. Держава за весь час лише недавно вперше виділила кошти на відновлення окремого об’єкту Собору Юра.

Бюджет ЛОДА – це бюджет гостей.

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ЧОМУ ЛОДА ТА МІСЬКА РАДА НЕ МОЖУТЬ ОБ’ЄДНАТИСЯ У СТВОРЕННІ ПАМ’ЯТНИКІВ

Це політика. Місто має першочерговість встановлювати пам’ятники. Бюджет ЛОДА – це бюджет гостей. Ми рік часу намагалися пояснити, що дві пам’ятки присвячені одній події – це безглузда ідея. До нас прийшли активісти,які вимагали звести аж 7 пам’ятників ЗУНР і 2-метрову меморіальну дошку на вежі Ратуші. Ми затвердили лише один – на вулиці Городоцькій. Тоді ці люди пішли в ЛОДА. Міська рада не була залучена до конкурсу ЛОДА.

Коли жителі кажуть, що у місті транспортний колапс, я відповідаю, що ніколи не було такої великої кількості нових трамваїв та автобусів.

ЩО СПРИЧИНЯЄ ДИСКОМФОРТ У ЛЬВОВІ

Мені комфортно жити у Львові. Я не розділяю думки, що все погано. Коли жителі кажуть, що у місті транспортний колапс, я відповідаю, що ніколи не було такої великої кількості нових трамваїв та автобусів. Звісно хочеться, аби якість громадського транспорту покращувалася:з’явилися кондиціонери, Wi-Fi. І в людей і в думках не буде їхати по заторах власним автомобілем.Аби це вирішити, потрібно укласти соціальний договір: пріоритет пішоходам, велосипедистам та громадському транспорту. Можна користуватися велосипедом,я так і роблю. Місто не буде руйнувати історичні будинки аби зробити більше паркомісць. Моя думка, що cприйняття фасадів і вулиці як цілісного комплексу втрачається від такої кількості запаркованих автівок на вулицях. Ми бачимо машини навколо, ми не можемо насолодитися культурною спадщиною.

З НОВОГО РОКУ

Завершимо розпочаті громадські простори, зробимо інтегровану концепцію розвитку паркової інфраструктури. Займемося парком Цитадель. Ми не використовували його через те, що там був концтабір. Насправді, ціле місто стоїть на крові та кістках. Розпочнемо будівництво паркінгів на Двірцевій та площі Петрушевича. Також займемося Палацом Спорту на Сихові і проведемо ще один тендер. Ми оптимізовуємо цей проект по коштах,аби він не став довгобудом. Також буде багато цікавих реставрацій. Незважаючи на вибори, темп та якість не зменшаться. Проте ми будемо орієнтуватися на економічну ситуацію.

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Фото Орест Дрималовський

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