У Львові понад два десятки дівчат віддали волосся на перуки для онкохворих діток
Організатори акції кажуть, дітям, які внаслідок хіміотерапії, втрачають волосся, важко перебувати серед інших дітей. А перуки додають їм впевненості, допомагають почуватись красивими, відтак – вони швидше одужують.
Кампанію зі збору волосся розпочали 11 грудня. За тиждень своє волосся на благодійність віддали 22 дівчини. На разі назбирали волосся на 4 повноцінні перуки. Окрім цього, вже є заготовки для 5 перук, але для них треба ще трохи довгих хвостиків. Організаторка акції Анастасія Набокова, розповідає: «Ми плануємо виготовити перші десять перук та розподілити таким чином: п’ять передаємо на фонд «Крила Надії», інші п’ять – на «Таблеточки». Ми, як ініціатива, лише збираємо волосся, кошти та замовляємо у майстрині перуки. Отримуємо перуки і передаємо фондам. Фонди самостійно розподіляють хто має отримати перуку, ми в цей процес не втручаємося. Ми довіряємо благодійним фондам, тому ми впевнені, що перуки отримають діти, яким це необхідно».
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Загалом ініціатори #hairforshare передали майстрині 1356 грамів волосся. Анастасія пояснює, з 1 кг волосся 20-30% – це відходи (маленьке волосячко, яке випадає при вичікуванні хвоста та під час підготовки до пошиття).
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Анастасія Набокова не лише організувала збір волосся, а й долучилась до нього зі своїми косами. Дівчина дописує на своїй сторінці у Facebook: «Рік тому, в мене трапилася чудова подія, до якої я відпустила волосся. Оскільки подія відбулася, мені зараз комфортно мати каре, вирішила змінити стрижку. Ще давніше, я почула від Людмили Крижановської, що вона хоче пошити перуку онкохворій дитині, тому перед записом до перукаря, я написала їй, що хочу підтримати цю ініціативу своїм хвостиком. Я підтримую ініціативу #HairForShare і дарую свій хвостик дитині, яка пережила хіміотерапію і потребує більше від мене моє довге волосся». Допис дівчина підкріплює фото.
Дружніми майстрами, які допомагають благодійницям із новими зачісками, у Львові є Оленка Мазурок, Ірина Попович та Hair Factory Lviv. Адміністратор перукарні «Hair Factory Lviv», Наталія Вінців розповідає: «Бажаючих багато, до нас телефонують, але ми їх направляємо до організаторів, так як запис відбувається через них».
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Як долучитися до акції:
1. Обстригти своє волосся і пожертвувати його на перуку для онкохворих діток.
2. Допомогти коштами на виготовлення перуки, вартість однієї перуки 4+ тис. грн. ПриватБанк –5169 3305 1136 7333 (Ліпська Н.С. БФ «Крила надії» – карта фонду). Обов’язково вкажіть призначення платежу: «на перуки».
3. Стати соціальним агентом: розповісти про акцію у соцмережах з хеш-тегом #HairForShare.
Інструкція, як правильно обстригати волосся для перуки:
1. Перед зрізом необхідно помити і гарно висушити волосся;
2. Розділити волосся на максимальну кількість хвостиків і обрізати;
3. Довжина волосся, яка підходить під виготовлення перуки від 20 см;
4. Якщо ви фарбували своє волосся, просять вказати це на аркуші паперу та додати листок до пакунку з волоссям (назва бренду фарби та колір). Якщо фарбували хною, теж вкажіть. Якщо у вас кучеряве волосся, будь ласка, зазначте це на аркуші паперу і додайте листок до пакунку.
5. Кожний хвостик загорніть в окремий аркуш паперу, так щоб волосся не заплуталося.
6. Підходять також хвостики, старі шиньйони та перуки «з шафи», але не старші ніж 5 років, адже ті, які лежать довше, мають специфічний запах.
Здати хвостики можна у Львові та у Києві. З інших міст України – пересилання поштою.
Додамо, що започаткували благодійну ініціативу Людмила Крижановська, Олена Крижановська, Анастасія Набокова, Дарія Шкіль, Вероніка Саврук та Марія Маковецька у співпраці з благодійними фондами «Крила Надії» (Львів) і «Таблеточки» (Київ).
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