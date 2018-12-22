У Львові понад два десятки дівчат віддали волосся на перуки для онкохворих діток

У місті триває акція «Hair for Share»! За тиждень волосся на перуки онкохворим дітям погодились віддати двадцять дві дівчини

Організатори акції кажуть, дітям, які внаслідок хіміотерапії, втрачають волосся, важко перебувати серед інших дітей. А перуки додають їм впевненості, допомагають почуватись красивими, відтак – вони швидше одужують.

Кампанію зі збору волосся розпочали 11 грудня. За тиждень своє волосся на благодійність віддали 22 дівчини. На разі назбирали волосся на 4 повноцінні перуки. Окрім цього, вже є заготовки для 5 перук, але для них треба ще трохи довгих хвостиків. Організаторка акції Анастасія Набокова, розповідає: «Ми плануємо виготовити перші десять перук та розподілити таким чином: п’ять передаємо на фонд «Крила Надії», інші п’ять – на «Таблеточки». Ми, як ініціатива, лише збираємо волосся, кошти та замовляємо у майстрині перуки. Отримуємо перуки і передаємо фондам. Фонди самостійно розподіляють хто має отримати перуку, ми в цей процес не втручаємося. Ми довіряємо благодійним фондам, тому ми впевнені, що перуки отримають діти, яким це необхідно».

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Загалом ініціатори #hairforshare передали майстрині 1356 грамів волосся. Анастасія пояснює, з 1 кг волосся 20-30% – це відходи (маленьке волосячко, яке випадає при вичікуванні хвоста та під час підготовки до пошиття).

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Анастасія Набокова не лише організувала збір волосся, а й долучилась до нього зі своїми косами. Дівчина дописує на своїй сторінці у Facebook: «Рік тому, в мене трапилася чудова подія, до якої я відпустила волосся. Оскільки подія відбулася, мені зараз комфортно мати каре, вирішила змінити стрижку. Ще давніше, я почула від Людмили Крижановської, що вона хоче пошити перуку онкохворій дитині, тому перед записом до перукаря, я написала їй, що хочу підтримати цю ініціативу своїм хвостиком. Я підтримую ініціативу #HairForShare і дарую свій хвостик дитині, яка пережила хіміотерапію і потребує більше від мене моє довге волосся». Допис дівчина підкріплює фото.

Дружніми майстрами, які допомагають благодійницям із новими зачісками, у Львові є Оленка Мазурок, Ірина Попович та Hair Factory Lviv. Адміністратор перукарні «Hair Factory Lviv», Наталія Вінців розповідає: «Бажаючих багато, до нас телефонують, але ми їх направляємо до організаторів, так як запис відбувається через них».

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Як долучитися до акції:

1. Обстригти своє волосся і пожертвувати його на перуку для онкохворих діток.

2. Допомогти коштами на виготовлення перуки, вартість однієї перуки 4+ тис. грн. ПриватБанк –5169 3305 1136 7333 (Ліпська Н.С. БФ «Крила надії» – карта фонду). Обов’язково вкажіть призначення платежу: «на перуки».

3. Стати соціальним агентом: розповісти про акцію у соцмережах з хеш-тегом #HairForShare.

Інструкція, як правильно обстригати волосся для перуки:

1. Перед зрізом необхідно помити і гарно висушити волосся;

2. Розділити волосся на максимальну кількість хвостиків і обрізати;

3. Довжина волосся, яка підходить під виготовлення перуки від 20 см;

4. Якщо ви фарбували своє волосся, просять вказати це на аркуші паперу та додати листок до пакунку з волоссям (назва бренду фарби та колір). Якщо фарбували хною, теж вкажіть. Якщо у вас кучеряве волосся, будь ласка, зазначте це на аркуші паперу і додайте листок до пакунку.

5. Кожний хвостик загорніть в окремий аркуш паперу, так щоб волосся не заплуталося.

6. Підходять також хвостики, старі шиньйони та перуки «з шафи», але не старші ніж 5 років, адже ті, які лежать довше, мають специфічний запах.

Здати хвостики можна у Львові та у Києві. З інших міст України – пересилання поштою.

Додамо, що започаткували благодійну ініціативу Людмила Крижановська, Олена Крижановська, Анастасія Набокова, Дарія Шкіль, Вероніка Саврук та Марія Маковецька у співпраці з благодійними фондами «Крила Надії» (Львів) і «Таблеточки» (Київ).

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