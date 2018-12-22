У Львові горів Різдвяний ярмарок (ВІДЕО)

Як повідомляє видання “Твоє Місто”, у суботу, 22 грудня, на різдвяному ярмарку біля Оперного театру у Львові стався вибух. Спершу загорілась одна з хатинок на ярмарку, потім пролунали три вибухи. Ймовірно вибухали балони з газом. Очевидці кажуть про стовп вогню від вибухів.

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