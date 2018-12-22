Соковита запечена риба за 30 хвилин

Доки готуватиметься риба, ви матимете час на свої справи

Риба хек містить багато корисних мікро- і макроелементів – фосфор, цинк, йод, калій, магній, а також омега-3. Фігурі хек не зашкодить, бо у 100 грамах м’яса лише 86 ккал. Кісток мало, та й ті, що є легко витягуються.

Інгредієнти:

Риба хек – 2 шт (70-80 грн);

Морква – 2 шт (5 грн)

Часник – 2 зубці

Лимон – 1 шт (10 грн)

Приправа до риби, трохи паприки і щіпка мускатного горіху.

Крок 1

Рибу помийте і залиште розморожуватися.

Крок 2

Моркву помийте, почистіть і поріжте на пластинки або потріть на тертці (на головному фото видно, як виглядатиме страва з потертою морковю). Почистіть часник.

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Крок 3

Коли риба повністю розморозиться, то відріжте плавники і витягніть з неї нутрощі. Ще раз промийте.

Крок 4

Розстеліть фольгу, покладіть туди рибу і полийте її лимонним соком (щоб він не витік фольгу по боках загорніть), посипте приправою, трохи паприкою і мускатним горіхом. Рибу можна запікати як цілу, так і порізану на порційні куски.

Поставте ще біля хека нарізану моркву і часник. Добре все загорніть фольгою і відправляйте у духовку. Випікайте 30-35 хвилин при температурі 160-170 градусів.

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Риба виділить під час запікання ароматний і смачний сік. Ним можете полити гарнір.

Смачних і корисних вам страв!