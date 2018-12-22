Нове авто під новорічну ялинку: ПриватБанк підготував акційні умови кредитування спільно з партнерами

У передноворічному вихорі справ необхідно знайти час і для справжніх подарунків. Омріяне нове авто може стати власністю уже сьогодні, не чекаючи Різдвяного дива. Враховуючи акційні пропозиції салонів-партнерів, ця мрія може стати реальністю!

Завдяки партнерським угодам між ПриватБанком та автосалонами клієнти фінустанови мають змогу придбати авто з автосалонів, які продаються з значними передноворічними знижками в кредит. Toyota, Nissan, Citroёn, Peugeot, Renault, Mitsubishi – відтепер навіть найвибагливіші клієнти ПриватБанку можуть обрати новеньке авто на акційних умовах від 0,01% річних. Число партнерів банку постійно розширюється, завдяки чому щомісяця збільшується модельний ряд автомобілів, що можна придбати за привабливими відсотками.

Покупка авто в кредит стала ще доступнішою. Відтепер оформити автомобіль у розстрочку можливо з розтермінуванням виплат до 7 років. Максимальна сума кредиту – 1 500 000 гривень. Мінімальний початковий внесок – 10 %. Якщо ж клієнт сплачує перший внесок у розмірі від 25%, то довідка про доходи не потрібна.

ПриватБанк спільно з автосалонами пропонують особливі відсоткові ставки – від 0,01%, залежно від терміну кредиту та розміру першого внеску. Важливо, що відсоткова ставка фіксована на увесь період кредиту.

Ознайомитися більш детально з акційними умовами, подати заявку та отримати попереднє рішення по розстрочці можна за посиланням pb.ua/avto, завітавши у будь-яке відділення ПриватБанку у Львівській області.