Куди піти на вихідних у Львові: 5 головних подій

Від концерту Мар’ яни Садовської і виставки творів Івана Труша до майстер-класу з виготовлення екологічних іграшок

Головні події вікенду – в огляді “Львівської газети”.

Виставка «Ретроспектива» в межах мистецького проекту «Відомий і невідомий Труш»

Унікальна виставка, присвячена творчості видатного українського художника Івана Труша, нещодавно відкрилась у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького. Серед експонатів – твори у жанрах пейзажу, психологічного портрета й сюжетних композицій. Експозицію формують твори із музейних та приватних збірок, частину з них показують вперше.

Коли: : 13 грудня 2018 року – 24 лютого 2019 року, 10:00 – 18:00, пн., вт. – вихідні

Де: «Українське мистецтво ХХ ст.». Відділ НМЛ ім. Андрея Шептицького (вул. Драгоманова, 42)

Вартість: 25 грн; для студентів – 10 грн

Проект «Весна» від Мар’яни Садовської та Крістіана Томе

«Весна» – це акустичний музичний проект львів’янки Мар’яни Садовської та німецького перкусіоніста і електронника Крістіана Томе. В його основі – стародавні українські народні пісні у поднанні з прогресивною електронікою. Як звучить весна посеред зими – можна дізнатись, завітавши у Центр Довженка на Сихові.

Коли: 22 грудня, 19:00

Де: Lviv Dovzhenko Centre (просп. Червоної Калини, 81)

Вартість: 80-350 грн

Концерт Макса Пташника

Зовсім недавно молодий львівський музикант-мультиінструменталіст та саунд-продюсер Макс Пташник презентував нову пісню – «Хочу бути краще», а також анонсував перший тур Україною. Разом зі своєю групою, заснованою торік у США, він виступив на ключових українських фестивалях та випустив дві платівки. На черзі – третя. У рамках українських гастролей Макс виступить і в рідному місті. Не проґавте!

Коли: 22 грудня, 20:00

Де: «Львівська копальня кави» (пл. Ринок, 10)

Вхід вільний

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Еко майстер-клас з виготовлення ялинкових прикрас

Шукаєте креативний подарунок на Різдвяні свята? Ялинкова іграшка, виготовлена власноруч, поза всяким сумнівом, припаде до душі адресату. Майстер-клас з виготовлення ялинкових прикрас від художника Миколи Костюченка відбудеться у Першій Львівській Медіатеці. Організатори наголошують: використовуватимуть тільки екологічні матеріали.

Коли: 23 грудня, 14:30

Де: Перша Львівська Медіатека (вул. Мулярська, 2А)

Реєстрація за телефоном: (097) 388-25-72

Вистава «Різдвяна зірка»

Якщо ви не знали, куди сходити з дитиною на вихідних, то про це подбав театр «І люди, і ляльки». У виставі «Різдвяна зірка» йдеться про те, чим дійсно є справжнє Різдво і у чому полягає його таїнство. Маленький Ангелик, головний герой цієї історії, зуміє повернути людям свято, довівши, що завдяки нашим добрим вчинкам і живе в серцях людей Дух Різдва. Для дітей віком від 4 років.

Коли: 23 грудня, 16:00

Де: Львівський академічний театр естрадних мініатюр «І люди, і ляльки» (вул. Фредра, 6)

Вартість: 50 грн

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