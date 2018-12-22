Криза у стосунках. Що і хто врятує вашу сім’ю?

Період, коли душа розривається від болю, можна і треба пережити. Це час, коли ваша пара буде розвиватися і ставати міцнішою. Сімейний психолог Наталія Гаєвська розповіла, що для цього потрібно зробити

Тільки уявіть, слово «криза» з грецької перекладається як рішення…

«Традиційні кризи, які виникають під час подружнього життя або у громадянському шлюбі:

– Минає період закоханості і ми починаємо бачити себе і партнера реальними. Це період так званої «притирки». Він припадає приблизно на перший рік спільного життя.

– Народження першої дитини. Це одна з серйозних криз, до якої часто не готовий ніхто. Подружжя очікує народження малюка. Але перестановка всього укладу і правил сім’ї все одно відчутна. Чоловікам важко змиритися з тим, що тепер увага не буде належати лише їм. Для жінки – це також складний період. Вона, начитавшись журналів і сучасної літератури, вважає, що одночасно повинна бути хорошою мамою, першокласною дружиною і побудувати кар’єру. Це величезний тиск. А ще врахуйте, що жінка і так виснажена після пологів. Також у цей період в молоду сім’ю втручаються інші люди. Наприклад, батьки. І от витримати їхній натиск також нелегко. Тому намагайтеся бути автономними. Якщо є потреба в допомозі родичів, то треба дуже чітко окреслити рамки цієї допомоги. З дитиною нехай сидять, але безліч своїх порад нехай залишають за межами вашого будинку. Якщо буде потрібно, то ви їх запитаєте.

– Криза семи років. Це той час, коли в стосунках може з’явитися хтось третій. Бо яскравість почуттів зникла, діти вже підросли, а люди притомилися одне від одного. Ми починаємо дивитися в сторону інших чоловіків і жінок.

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– Діти виростають і з’являється синдром «спустошеного гнізда». Коли пари звертаються у цей період, то їм важче допомогти. Бо часто вони жили заради дітей, майна чи ще чогось, але не заради одне одного. І от діти пішли у доросле життя, а вони втратили сенс існування. Починаються конфлікти. Чоловіки знаходять молодших жінок і в такий спосіб намагаються самоствердитися. Часом буває, що люди починають впадати в депресивний стан. Але найголовніше, що вони не відчувають радості від життя, як раніше.

Що робити?

Є багато технічних порад: разом проводити час, зробити романтичну вечерю і т.д. Як правило, вони або не діють, або діють на короткий проміжок часу. Бо немає самого розуміння, чому ми почали зустрічатися і вирішили одружитися? Це є ключове запитання, на яке ви маєте відповісти. Якщо пара вирішила одружитися, бо знала, що зможе зі всім впоратись разом, їм добре одне з одним і вони покладатися одне на одного, то це один типаж стосунків.

І є зовсім інший типаж стосунків. Наведу приклад і все одразу стане зрозумілим. До мене звернулася жінка, у якої були сімейні проблеми. Я їй поставила запитання: «Чому ви одружилися зі своїм чоловіком?». А вона відповідає: «Він так класно розповідав анекдоти. З ним так весело було у будь-якій компанії». Досить часто така абсурдна причина може наштовхнути нас те, що ми вирішуємо, що саме з цією людиною нам буде добре. Тому дуже чітко треба розуміти, чому ми вирішили піти разом по житті. Це перше.

Друге. Потрібно розуміти, що люди з’являються у нашому житті невипадково. Наприклад, у дівчинки були холодні стосунки з мамою. Вона зафіксувала, що це те ставлення, яке б вона не хотіла переживати знов. І стається так, що у дорослому житті дівчина серед тисячі чоловіків підсвідомо обирає того, який буде відноситися до неї так само, як колись мама. Для чого? Вона перенесе образ мами на чоловіка і буде намагатися так до нього ставитися, щоб він (а насправді підсвідомо її мама) зрозумів, що її є за що любити. Розумієте що відбувається? Сприймається не сам чоловік. Дівчина відігрує на коханому невирішені питання з мамою. Це приведе до того, що стосунки рано чи пізно загостряться. Буде або «вибух» емоцій і вони розійдуться, або охолонуть одне до одного. За приклад я просто взяла жінку. Це так само може стосуватися і чоловіків. Тому вчіться відрізняти дитячий досвід і дорослий. Ваш партнер не мама і не тато. У цих стосунках може бути все зовсім по-іншому.

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Які ще методи?

Один з універсальних методів – створюйте разом щось своє. Наприклад, лексику чи правила, які зрозумілі лише вам. А також придумуйте традиції. Наприклад, разом прикрашати ялинку чи раз в місяць ходити в кіно і обговорювати потім фільм.

Також мають бути спільні маленькі історії або таємниці, які стосуються лише вас, а не родини, друзів. Ваші спільні історії важливо переказувати, коли ви, наприклад, сидите за святковим столом, щоб їх чули інші люди.

Концентруйтеся більше на тих речах, які вас об’єднують. Вчіться разом переживати і виходити з кризи.

Не живіть виключно заради дітей. Запитайте себе: А для чого мені жити лише заради дітей? Невже моє життя є настільки неважливим, що я концентруюся лише на своїх дітях? Невже мені від життя більше нічого не хочеться? Невже я себе настільки низько ціную, що готова/ий виконувати лише роль батька чи матері? А далі задовольніть свої бажання, побудуйте кар’єру, навчіться розраховувати і на когось, і на себе. Живіть і дихайте на повні груди.

Чесно відповідайте на запитання: «Для чого я хочу врятувати цю сім’ю?». Якщо заради того, щоб не залишитися самим, бо це страшно, то нічого не вийде. Тоді різні технічні моменти, як, наприклад, красива білизна, провести час разом, будуть на якийсь час допомагати, але нічого не змінять. Має бути відчуття, що ви можете жити й без цієї людини і готові її відпустити, якщо їй це потрібно. Але відчуваєте, що з нею будете щасливі і самі даруватимете любов, турботу, тому хочете врятувати сім’ю. Сідайте разом і відверто говоріть про те, що не влаштовує. Вчіться бути чесним з партнером. Чим більше ви будете вміти обговорювати важливі теми, тим кращими будуть взаємостосунки.

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Існує таке упередження, що, якщо все буде добре в ліжку, то й так буде добре в стосунках. На жаль, це не так. Бо проблеми у сексуальному житті починаються тоді, коли з’являються проблеми в стосунках.

Зрозумійте, що партнер під час кризи також переживає не найкращі часи. Є не тільки ваш біль, але й біль партнера. Він теж має право так відчувати і думати. Не потрібно його/її демонізувати. Відставте трохи в сторону свій біль, образи і в іншій людині теж побачте людину з її негараздами, неідеальностями. Не повинна людина відповідати нашим очікуванням. Взагалі ніхто нікому нічого не повинен. Ми або разом і нам добре, або ми разом, бо використовуємо одне одного. Подумайте над цим».