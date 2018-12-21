“Марс”. Рятувальники показали, як сходить сонце на горі Піп Іван

Фото з’явилось напередодні. Автори написали “Станом на 08:00 20.12.2018 на г. Піп Іван Чорногірський ясно, невелика хмарність. Вітер південний, південно-західний 10 м/с. Хурделиця. Температура повітря -6С. Сонце зійшло о 07:57 год”.

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Сьогодні ж, 21 грудня станом на 09:30 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість. Вітер південно-східний 5-6 м/с. Температура повітря -6 С. Падає дрібний сніг.

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