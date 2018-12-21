Від оплати штрафів до історії власних авто: в Україні запрацював корисний сервіс для водіїв

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства з питань електронного урядування України.

Відтепер кожен може дізнатися актуальну інформацію про власні авто та посвідчення водія, перевірити й оплатити адміністративні правопорушення, переглянути історію будь-якого автомобіля за VIN-кодом та записатися в електронну чергу до сервісних центрів МВС.

Онлайн-сервіс доступний на сайті e-driver.hsc.gov.ua та на Урядовому порталі kmu.gov.ua у розділі «Електронні послуги». Доступ до е-Кабінету здійснюватиметься за допомогою цифрового підпису, BankID або MobileID.

Що змінилось?

Раніше більшість адміністративних та сервісних послуг водіям надавали лише безпосередньо у сервісних центрах МВС. Актуальну інформацію про транспортний засіб та посвідчення водія можна було дізнатись лише після особистого звернення громадян, що вимагало особистої присутності. Водночас інформацію про штрафи можна було одержати тільки у вигляді поштового повідомлення за кілька днів після скоєння правопорушення.

Відтепер водії можуть зайти у свій е-Кабінет, обравши зручний для себе порядок електронної ідентифікації, та з комфортом користуватися низкою послуг, переведених у зручний онлайн-формат. Наприклад, громадянин може:

переглянути інформацію про свої посвідчення водія (національне та міжнародне);

дізнатися всю актуальну інформацію про свої транспортні засоби (технічні характеристики, право власності, історії авто);

перевірити, чи накладені обтяження на транспортний засіб;

оперативно одержати повну інформацію про адмінпорушення.

«Аби скористатися всіма перевагами Кабінету, необхідно пройти електронну ідентифікацію. Це – обов’язкова умова доступу практично для всіх публічних послуг, що надає держава в онлайні. Відтепер українцям доступна мобільна ідентифікація, тобто MobileID, що передбачає інтеграцію цифрового підпису в SIM-карту вашого телефону. Тож е-послуги стають ще зручніші та доступніші для громадян», – наголошує голова Державного агентства з питань електронного урядування України Олександр Риженко.

Щодо сплати штрафів: завдяки е-Кабінету відтепер більше немає потреби стояти в черзі в банках чи заповнювати «від руки» платіжки. Тут користувач зможе швидко як сформувати платіж, так і провести його онлайн.

Перевірка за VIN-кодом

Революційним нововведенням стала можливість перевірити будь-який транспортний засіб за VIN-кодом, що неабияк зручно під час купівлі-продажу авто. Відтепер безкоштовно можна дізнатися про останню операцію з транспортним засобом, дату та місце його останньої реєстрації, рік випуску та загальні технічні характеристики.

За 45,68 гривень користувачам Електронного кабінету водія стане доступною інформація про кількість попередніх власників, участь авто у ДТП, наявність заборони на продаж або обтяжень, страхування тощо.

Для охочих замовити індивідуальні номерні знаки в Електронному кабінеті водія доступна можливість швидкої перевірки, чи обраний знак вільний у даному регіоні, та одразу замовити макет.

Також за допомогою е-Кабінету можна ефективно організувати свій візит до сервісного центру МВС, обравши онлайн зручні дату й час. Сервіс допоможе уникнути черг та заздалегідь спланувати свій день.