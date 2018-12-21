Україна отримала Вифлеємський Вогонь Миру (ФОТО)

Церемонія передавання Вифлеємського Вогню Миру відбулась на українсько-польському кордоні в пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне»

Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації. Там також розповіли, що українська делегація пластунів та скаутів Європи зустрічала Вогонь Миру спільно з місцевою владою Жовківщини та представниками Львівської ОДА. Передали Вифлеємський Вогонь Миру українцям польські скаути-харцери на українсько-польському кордоні.

Далі українські пластуни передадуть Вогонь громаді Львова та поширять у всі куточки країни.

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Саме з рук в руки, від одного скаутського осередку до іншого, Вифлеємський вогонь долає безліч кордонів і потрапляє до всіх, хто чекає на світло тепла, миру, злагоди і сподівання, а також душевного спокою, любові до людей і до світу. Вогонь долає кордони і єднає християн у переддень Різдва.

Ділення Вифлеємським вогнем миру – міжнародна щорічна скаутська акція, що полягає в поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.

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Цю гарну традицію започаткувала 1986 року австрійська телерадіокомпанія ORF з міста Лінц. Щороку представники ORF та австрійські скаути беруть Вогонь на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі, а далі транспортують його літаком до Австрії і звідти естафета передається до сусідніх країн.

Усі фото – прес-служба ЛОДА

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