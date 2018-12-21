У Львові визначились, хто з учнів харчуватиметься у школах безкоштовно

У Львові учні 1-4 класів та діти з великих сімей безкоштовно харчуватимуться у школах та садках,-відповідне рішення ухвалили міські обранці під час засідання сесії, яке відбулось напередодні. Відповідне рішення почне діяти із настанням нового року.

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Нагадаємо, в 1-4 класах у Львові навчаються 31627 учнів, дітей із багатодітних сімей, що виховуються у закладах дошкільної освіти – 3040, дітей із багатодітних сімей, які навчаються у закладах загальної середньої освіти міста – 6390.

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