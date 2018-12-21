У Львові змінили правила зарахування до садочків

Виконком вніс зміни до Положення та Правил зарахування дітей до дитячих садочків міста Львова 21 грудня

Час зарахування

Батьки будуть реєструвати дітей в садочок з першого робочого дня вересня, а не січня, як було раніше. Тому в перший робочий день вересня о 9.00 год 2019 року, а це буде 2 вересня 2019, розпочнеться реєстрація дітей народжених в період з 01 січня по 31 серпня 2018 року на 2020 рік у групу раннього віку або на 2021 рік у молодшу.

Дітей, які народилися з 01 вересня 2018 по 31 грудня 2018 року можна буде реєструвати до дитячих садочків в перший робочий день вересня 2020 року у групу раннього віку на 2021 рік або на 2022 рік у молодшу групу.

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Документи

Для того, щоб батьки надавали достовірну інформацію, в заявці тепер потрібно буде при реєстрації вносити у відповідне поле сканований документ свідоцтва про народження та документ, який засвідчує пільгове зарахування, а також, довідку з Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільгу, видану органом соціального захисту за місцем проживання (для пільгових категорій).

До переліку «пільговиків» внесено ще дві категорії дітей – діти із багатодітних сімей, а також діти, чиї батьки працюють у відповідному садочку.

Батьки вже зареєстрованих дітей зможуть внести копії документів у бланк заявки до 10 травня 2019 року.

Зміна місця проживання. Що робити?

Батьки мають можливість лише один раз в місяць редагувати електронну заявку дитини, змінюючи бажані дошкільні заклади включно до 10 травня того року, коли дитина йтиме до садочка. При цьому, якщо змінюєте місце проживання, то обов’язково потрібно завантажити сканований документ, де підтверджено і вказано причину місця реєстрації.

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Списки зарахованих

У відкритому доступі батькам можна буде бачити списки дітей, які зареєстровані в системі (прізвище, ім’я, по батькові, дата та час реєстрації), порядковість розташування електронної заявки у певній віковій групі та кількість вільних місць у певній віковій групі на бажаний рік зарахування.