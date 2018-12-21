Повені, пожежі, зсуви: у Львові презентували дитячу гру від UNICEF

Гра вчить дітей, як поводитись у різних надзвичайних ситуаціях. Бавитися у «Ріскленд» можна вдома, у школі, садочку та будь-де

Вперше гру «Riskland» презентували у 2004 році для дітей, які проживають на сейсмічно активних територіях у Латинській Америці, повідомляє прес-служба ДСНС у Львівській області. Згодом гра стала світовою сенсацією та була перекладена 15 мовами світу.

Цього року з’явилася й українська версія. Для України її адаптовували ВГО «Побратими» та проект «Добровольці-вогнеборці». Вона враховує ризики, які існують на українських територіях – повені, зсуви, пожежі.

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Першими її випробували другокласники львівської школи «Школа радості». Надзвичайники розповіли їм правила і розділили на 4 команди.

За допомогою великої гральної дошки, грального кубика, 24 карток із запитаннями та 24 карток із сюрпризом, школярі вивчали основні правила безпеки. Ідучи шляхом гри, діти просувалися вперед, а іноді були змушені відступити назад. На деяких полях були потрібні картки з питаннями, відповіді на які спрямовані на те, аби допомогти дізнатися про запобігання надзвичайним ситуаціям.

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Паралельно деякі учні бавилися цією ж грою, але у настільному варіанті. Тут вже кожен грав сам за себе.

Гра безкоштовна. Завантажити всі необхідні матеріали можна тут.