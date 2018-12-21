У Львівській міській раді розповіли, як боротимуться з гральним бізнесом

Під час останньої перевірки у місті виявили понад 70 заборонених гральних закладів. Усі вони маскувались під «Національну лотерею»

Ще в липні Львівська міська рада обмежила діяльність гральних закладів у місті. Проте під час останньої перевірки виявили 72 таких заклади, які ховаються під вивіскою «Національна лотерея».

За словами директорки юридичного департаменту ЛМР Гелени Пайонкевич, відповідно до законодавства, місто як орган місцевого самоврядування практично не має жодного впливу на діяльність таких установ. Однак, попри законодавчу заборону грального бізнесу в Україні, він усе ж функціонує.

Місто має намір вчергове звернутись до державних органів із проханням перевірити заклади «Національної лотереї» на відповідність. Також буде розроблено та встановлено біля таких закладів соціальну рекламу із написами про те, що тут працює гральний бізнес, який заборонений законодавством, повідомили у прес-службі міської ради.

Львівський мер Андрій Садовий дав доручення підготувати на засідання виконавчого комітету рішення про заборону лотерей у Львові.

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