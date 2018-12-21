Сьогодні – найкоротший день в році: що потрібно встигнути

Цей день вважається найкоротшим в році, а ніч є найдовшою. Саме сьогодні починається астрономічна зима. Висота підйому сонця на небосхилі є найнижчою цього дня. Дата зимового рівнодення є незмінною.

Традиційно цей день вважали найкращим для прибирання. Предки приводили до ладу оселю, а також думки в голові. Саме сьогодні, вважалося, потрібно викинути з серця всі образи, аби з чистою душею зайти у новий рік.

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Також з давніх-давен казали, якщо сьогодні падатиме сильний сніг, то Новий рік буде таким ж сніжним. А якщо дощ, то слід очікувати мокрої весни.

Християнам 21 грудня варто відмовитися від жирної їжі та веселощів і згадати, що триває період Різдвяного посту.

Раніше вважалося, що цей день потрібно проводити у колі найрідніших людей, а не в гучних компаніях, або на самоті.

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