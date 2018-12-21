Подарунки дітям в інтернатах на Новий рік вже стали звичкою. Але давайте подумаємо, що може бути більш ефективним?,- пише Микола Кулеба на своїй офіційній сторінці у Facebook.-Звісно, приїхати раз в рік в заклад і зробити кілька класних фото – це зручно, просто, і можна напередодні свят поставити собі “галочку” за добре діло.

Але така, часом бездумна, допомога, не приносить дітям користь.

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Що можна подарувати дитині в інтернаті замість цукерок та іграшок?

1. Стати наставником для дитини. Допоможіть одній дитині, але по-справжньому. Станьте її другом, порадником. Станьте тим, хто допоможе їй реалізуватися в житті, відповісти на ті болючі питання, з якими вона лягає спати і прокидається, які постійно її турбують, бо поруч з нею немає того, хто міг би на них відповісти. Як стати наставником для дитини дізнайтеся за посиланням https://www.facebook.com/…/a.32201996784…/1768532126531318/…

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2. Допомогти сім’ї дитини. Серед 106 тисяч дітей в інтернатах – 100 тисяч мають батьків. Через бідність, неблагополуччя, інвалідність, вони були змушені віддати дитину до інтернату. Найкраща допомога таким дітям – це допомога їхнім сім’ям, щоб вони могли повернутися у родину.

3. 6 тисяч дітей в інтернатах – діти-сироти, або діти, позбавлені батьківського піклування. Найкраща допомога для цих дітей – це влаштування в сім’ю. Подумайте над цим. Можливо саме ви б могли стати сім’єю для такої дитини? Або ви можете допомогти тим сім’ям, які взяли дитину-сироту на виховання! В Україні 65 тисяч дітей виховуються під опікою та піклуванням, в прийомних сім’ях та ДБСТ (дитячих будинках сімейного типу). Ці сім’ї потребують підтримки і допомоги. Бо можливо саме це дозволить їм прийняти ще одну дитину на виховання. І можливо ваша допомога додасть впевненості іншій сім’ї, яка хоче усиновити дитину або створити ДБСТ. Тоді дитина, яка не має батьків, зможе виховуватися в умовах, максимально наближених до сімейних, а не бути довічно ізольованою в інтернатних закладах.

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Така допомога потребує більш ретельного підходу, але вона того варта. Коли ви врятуєте хоча б одну дитину, подаруєте їй турботу, сім’ю, шанс на достойне життя – ви дійсно допоможете і побачите справжній результат. Це набагато цінніше, ніж витрачання коштів на безликий інтернат, де ви ніколи не дізнаєтесь і по-справжньому не побачите дитину.

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