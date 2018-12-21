Особлива ялинка: різдвяне дерево у Львівській міськраді відкрила молодь з інвалідністю

У холі Львівської міської ради відкрили новорічну ялинку, яку молодь з інвалідністю прикрасила виробами, виготовленими власноруч. Люди з ментальними порушеннями власноруч виготовляли різдвяні декоровані кульки, ангелики, дерев’яні іграшки. Ці витвори можна побачити на ялинці — вона перебуватиме в мерії до 21 січня 2019 року.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Львівської міськради.

Як розповів директор благодійного фонду «Карітас-Львів УГКЦ» отець Андрій Сенейко, акція має на меті привернути увагу громадськості до проблем людей з інвалідністю, які, попри все, вміють радіти життю.

Нагадаємо, у 2018 році місто надало на діяльність центру «Джерело» 11,4 млн. грн. з міського бюджету, а також спільно з центром відкрило два осередки денного перебування молоді з інвалідністю — на вул. Дністерській, 12 та вул. Кирилівській, 3а. Також тривають роботи зі створення третього такого осередку на вул. Роксоляни, 23.

ГО «Лярш Ковчег» у цьому році отримала фінансову підтримку від міста на загальну суму 211,7 тис. грн. (з них 118,9 тис. грн. — в рамках заходів та 92,8 тис. грн. — в рамках соціально-культурних проектів). А БФ «Карітас-Львів УГКЦ» у 2018 році отримав фінансову підтримку від міста на загальну суму 114 тис. грн. (з них 64,2 тис. грн. — в рамках заходів та 49,8 тис. грн. — в рамках соціально-культурних проектів).

Фото: прес-служба Львівської міськради

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