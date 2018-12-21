Монетизація субсидій: щоб отримати «живі» гроші, треба відкрити рахунок в банку
Новим одержувачам субсидії потрібно відкрити рахунок у держаному банку «Ощадбанк», щоб скористатися монетизацією.
Рахунок матиме спеціальний режим використання. Тобто кошти першочергово будуть спрямовуватися на оплату послуг за спожитий газ, тепло, електроенергію й воду. Якщо сім’я заощаджувала, за результатами опалювального сезону залишок коштів на рахунку вона зможе використати на свій розсуд.
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Монетизація пільг і субсидій відбуватиметься у три етапи:
– з 1 січня 2019 року «живі кошти» на банківський рахунок надходитимуть тим, хто вперше звертається за допомогою, пише teplo.gov.ua. Тобто усі ті, хто подаватиме документи на субсидію у січні, вже отримуватимуть гроші на оплату комуналки на свій банківський рахунок;
– з 1 травня 2019 року монетизація торкнеться тих, хто отримує субсидію чи пільгу вже багато років, в тому числі користується допомогою в літній період. Це приблизно 3 мільйони домогосподарств;
– з 1 жовтня 2019 року запрацює повномасштабна монетизація, коли кожен, хто отримує житлову субсидію чи пільгу, отримуватиме їх готівкою.
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