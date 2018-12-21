Львівська шахістка стала чемпіонкою України серед жінок

87-й чоловічий і 78-й жіночий чемпіонати України з шахів проходили у Києві

Переможцями стали харків’янин Антон Коробов та львів’янка Наталія Букса, повідомляє Укрінформ.

Наталія Букса вирішальні кроки зробила у заключному турі. Вона чорними фігурами виграла партію у Ольги Бабій з Тернополя і виборола перше місце, випередивши на півочка представницю Херсона Інну Гапоненко (Яновську).

Тож тепер Наталія є чемпіонкою України серед жінок 2018 року.

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