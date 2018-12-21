Львів’яни гучно відзначать день народження колядки «Тиха ніч»

Цього року колядці виповниться 200 років

Колядка «Тиха ніч» є своєрідним закликом до миру та спокою. На днях виповниться 200 років її існування. Вперше вона пролунала у переддень Різдва під час святкового богослужіння у австрійському храмі.

Слова колядки написав молодий католицький священик Йозеф Мор, а музику – органіст костелу Святого Миколая і шкільний вчитель Франц Грубер. Виконали різдвяну пісню самі автори.

Цей різдвяний гімн перекладено понад 300 мовами та діалектами.

Під час відзначення 200-річчя колядки, 23 грудня, о 13 годині, у Львівському міському палаці культури імені Гната Хоткевича зразковий вокальний ансамбль “Намисто» виконає пісню німецькою, англійською, польською і українською мовами. Звучатимуть й інші колядки та різдвяні пісні різних народів світу.

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