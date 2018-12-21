Глава УГКЦ запропонував Главі УПЦ йти до об’єднання церков

“У цей знаменний момент я простягаю руку від імені нашої Церкви до Вас та всіх православних братів, пропонуючи вам почати разом торувати наш шлях до єдності, до правди. Бо від того, наскільки ми сьогодні будемо плекати єдність і долати те, що нас розділяє, залежить майбутнє Церкви, нашого народу та Української незалежної європейської держави. Саме Бог є тим, хто об’єднує нас довкола себе”.- Написав Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук, вітаючи Блаженнішого Епіфанія із новим призначенням. Лист оприлюднив Інформаційний ресурс української Греко-Католицької Церкви.

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