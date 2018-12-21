Амбулаторії Львівщини отримають позашляховики Renault Duster: перелік сіл

На закупівлю нових автомобілів витратять понад 20 мільйонів гривень

Сільські медики на Львівщині отримають позашляховики Renault Duster. Нові автівки передадуть 43-м амбулаторіям. Вартість одного авто – близько 500 тисяч гривень. На закупівлю нових позашляховиків витратять 21, 4 мільйона гривень.

Про це повідомляють «Наші гроші. Львів» із посиланням на Prozorro

Управління капітального будівництва Львівської облдержадміністрації 19 грудня підписало шість договорів з приватним підприємством «Галич-Моторс» на закупівлю службових автомобілів для медиків районів Львівщини.

Загалом замовило 43 білі автомобілі Renault Duster комплектації Life 2018 року випуску зі спеціальний логотипом. Машини планують поставити до кінця цього року.

Комплектація замовлених автомобілів Life в середньому на 100 тисяч гривень дорожча від базової Base. До комплектації Life входить кондиціонер, круїз-контроль та обмежувач швидкості, системи безпеки, регулятор водійського сидіння тощо.

Як зазначають у ЛОДА, на кожну амбулаторію влада виділяє один автомобіль. Машини обіцяють надати медикам ще цього року.

По одному автомобілі отримають такі населені пункти:

Пустомитівський район: с. Семенівка, с. Пасіки-Зубрицькі, с. Ямпіль, с. Муроване, с. Миклашів, с. Хоросно.

Самбірський район: с. Воютичі, с. Бабина, с. Новий Калинів.

Сколівський район: с. Волосянка, с. Тухолька, с. Тухля.

Стрийський район: с. Конюхів, с. Верчани, с. Долішнє.

Городоцький район: с. Родатичі, с. Суховоля, с. Бартатів.

Жовківський район: с. Сулимів, с. В. Грибовичі, с. Замок.

Жидачівський район: с. Вільхівці, с. Дубравка.

Золочівський район: с. Ремезівці, с. Червоне.

Мостиський район: с. Шегині, с. Волиця.

Радехівський район: с. Бишів, с. Вузлове.

Сокальський район: с. Волиця, с. Волевин.

Старосамбірський район: с. Біличі, с. Ясениця.

Турківський район: с. Либохора, с. Нижня Яблунька.

Яворівський район: смт. Краковець, с. Вербляни

Кам’янко-Бузький район: с. Стрептів.

Миколаївський район: с. Гірське

Перемишлянський район: с. Брюховичі.

Бродівський район: с. Пониковиця

Буський район: с. Соколівка.

Дрогобицький район: с. Доброгостів.

Компанія «Галич-Моторс» зареєстрована 2017 року у Львові. Її власником та директором є львів’янин Ярослав Конопацький. Він також є очільником та одним із кінцевих бенефіціарів ПАТ «Галич-авто». Конопацькому також належить ще низка фірм – ТОВ-ВКФ «Деймос», ТОВ «Сян», ТОВ «Люксан», ПП «ТЛШ» та ТОВ «Конбісистемс».

Фото: www.renault.ua

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