Е-квиток, вартість проїзду, брак водіїв: транспортні підсумки року у Львові

Чому затягується впровадження електронного квитка, як міська влада знаходить консенсус з перевізниками та коли зросте вартість проїзду у громадському транспорті – на запитання «Львівської газети» відповідає заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Андрій Білий. Він координує питання міського транспорту.

– У пікові години – з 7:00 до 10:00 – послугами громадського транспорту користується 150 тисяч львів’ян, – розповідає Андрій Білий. – Ми підрахували приблизну провізну здатність – маємо 127 тисяч пасажиромісць. Відповідно 25 тисяч місць нам бракує.

Тоді ми уклали короткостроковий план, згідно з яким до 2020 року у Львові має бути 120 трамваїв і стільки ж тролейбусів. Акцент робитимемо на великих автобусах – 340 одиниць. Кількість середніх маршруток має зменшитись до позначки 150. Таким чином ми отримаємо на 50% більшу провізну здатність – 200 тисяч пасажиромісць.

Середні автобуси для Львова вже не є актуальними. Наприклад, міськрада закінчила робочий день і за півгодини виходить 500 людей. Як їм доїхати додому маршрутками, що вміщають 45 пасажирів? У великому автобусі – 100 місць. Тому пікові години мають обслуговуватись ними.

Послугами громадського транспорту у пікові години користується 150 тисяч львів’ян

Цього року ми намагались максимально наростити кількість громадського транспорту. Був план – 50 трамваїв, 40 тролейбусів, 100 автобусів. Закупили 30 трамваїв і 150 автобусів. 50 тролейбусів маємо отримати у першій половині 2019 року.

У Львові є 5 перевізників – «Міра і К», «Фіакр Львів», «АТП 14630», «Успіх БМ» і комунальне підприємство «АТП-1». Проблема в тому, що у власності цих компаній тільки 345 автобусів з 613-ти. 50% машин доводиться орендувати. Це не дозволяє впливати на транспортний ринок так, як хотілося б.

Цього року ми провели конкурс на визначення перевізників, які обслуговуватимуть маршрути Львова. З 54-х маршрутів 12 залишились без переможців.

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Що міська рада зробила для того, аби зробити ці маршрути привабливішими для перевізників?

Ми їх розділили і будемо дещо змінювати. Найперше йдеться про 5 маршрутів – 12, 30, 35, 49, 54. Один з них – 49-й – вже змінили: автобуси курсують через Левандівку. Ще 7 маршрутів передамо «АТП-1», яке зараз отримує автобуси і шукає водіїв. До весни цей процес має запрацювати.

Як просувається впровадження електронного квитка?

Тільки зміна парадигми відносин між пасажиром і перевізником може принципово виправити ситуацію. Зараз у нас є традиційна оплата проїзду: пасажир – готівка – перевізник. Електронний квиток часто плутають з безготівковою формою оплати. Це не так. По-перше, з’являється оператор електронного квитка. Це компанія, що обслуговує мережу кіосків, займається маркетингом, визначає тарифи. Завдання оператора – зібрати з пасажирів кошти за перевезення…

…і платити перевізнику.

Платити за кілометри. Якщо проїхав за графіком, салон чистий і прибраний, тоді перевізник отримає кошти за кілометр транспортної роботи. Оператор платить за виконаний графік і проїхані кілометри. Перевізники не отримують стільки коштів, скільки платять пасажири. Пасажири сплачуватимуть оператору, а той розраховуватиметься зі всіма так, як буде встановлено. Тоді місто зможе впливати на кількість транспорту вранці, вдень, ввечері, коли немає достатньої кількості пасажирів.

Яким чином місто буде впливати?

Це принципово міняє концепцію відносин. За таких обставин перевізнику байдуже – їздити в пікові години чи в нічний час. А ми зможемо визначати, скільки треба транспорту ставити вдень, аби вночі вистачало коштів «закривати» ті маршрути. Тобто одні години дотуватимуть інші. Це буде прозоро і зрозуміло. Вся суть у тому, щоб винести процес купівлі за межі транспорту. Якщо це вдасться, то суттєво зменшаться або взагалі зникнуть всі зловживання.

Як перевізники реагують на впровадження е-квитка?

Найбільше протестуватимуть водії. Ми маємо пояснити, що у їхній роботі зникне фактор нервової напруги. Звісно, мусить бути і збільшення офіційної зарплати до необхідного рівня. Бо водії бояться, що їм не платитимуть стільки, скільки вони будуть заробляти.

Необхідний рівень – це скільки?

Треба досліджувати. 15, 18 чи 20 тисяч. Зараз ми цього не можемо впровадити, бо водії не працюють на заробітну плату. Вони працюють з якихось інших мотивів.

Вся суть у тому, щоб винести процес купівлі за межі транспорту. Якщо це вдасться – зникнуть всі зловживання.

Коли львів’яни можуть розраховувати на такі зміни?

Процес триває з березня 2015 року. Роботи багато, доводиться пропрацювати всі тонкощі. Проект фінансує Європейський банк реконструкції і розвитку, який теж вимагає певних процесуальних речей. Станом на минулий тиждень 22 компанії купили тендерну документацію. Пропозиції отримаємо в лютому. Кожна з них – це близько 2000 сторінок. Детальний опис роботи системи.

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Влітку система зможе запрацювати?

Ні. Наразі ми говоримо про 18 місяців впровадження, але це дуже залежить від компанії, яка переможе.

Містян хвилює підняття тарифу на проїзд у громадському транспорті. Коли чекати змін і яка тут позиція міської ради?

Це коригування тарифу. Якщо у нас все зростає – вартість пального, запчастин – зростає і вартість проїзду. Ми змушуємо усіх перевізників купувати нову техніку. Якщо ми зі свого боку не дозволяємо їм коригувати тариф, то вони приходять і кажуть: добре, тоді після 7-ї вечора їздити не будемо.

Шантажують?

Шантаж – це ситуація в Херсоні чи Тернополі, коли не їздили кілька днів. Перевізники швидше закликають до здорового глузду. Ми теж не можемо це утримувати вічно. Розуміємо, що 9 гривень – занадто. Але до 7-8 гривень мусимо коригувати. Інакше пасажирам дуже не сподобається те, що робитимуть перевізники.

Якщо ми не дозволяємо перевізникам коригувати тариф, то вони приходять і кажуть: добре, тоді після 7-ї вечора їздити не будемо.

Розглянемо комунальне підприємство «АТП-1». Нові автобуси потребують більше пального. Нам важко знайти водіїв – треба піднімати зарплату. Купити автобус, а тепер ще й на паливо дофінансовувати? Думаю, що люди, які не користуються громадським транспортом, не зрозуміють такого підходу. Це ж податки всіх львів’ян, а користується тільки частина.

Люди часто кажуть однобічно: давайте якість! І як приклад наводять той «Богдан», що розвалюється: нема якості – нема ціни. Добре, тоді платіть 10 гривень в новому автобусі. А в трамваї за мільйон євро платіть 30 гривень. Уявіть, заходить пасажир в комфортний низькопідлоговий трамвай, дає 30 гривень і каже: решти не треба – це ж якість! Ну, нема такого.

Уявіть, заходить пасажир в комфортний низькопідлоговий трамвай, дає 30 гривень і каже: решти не треба – це ж якість!

Коли проїзд подорожчає?

Про терміни коригування тарифу важко сказати. Думаю, це буде в середині січня. Пенсіонери знову зможуть користуватися приватними автобусами безкоштовно. На скільки подорожчає проїзд – вирішить виконкому міської ради.

Що змінилось за рік у транспортному сполученні Львова з приміськими територіями?

В Рясне торік їздило 4 автобуси, зараз – 10. Плануємо поліпшити 50-й автобусний маршрут. Зараз «Успіх БМ» за тимчасовим договором обслуговує його доволі непогано, тому не поспішаємо щось змінювати. 28-й руднівський маршрут, що курсує по Городоцькій до Варшавської, плануємо повністю замінити великим автобусами. Це буде вже найближчим часом.

Підняття тарифу буде в середині січня. Але пенсіонери знову зможуть користуватися приватними автобусами безкоштовно.

Які основні транспортні досягнення і прорахунки міської влади у сфері транспорту цього року?

Не вдалося провести тендер на тролейбуси і почати їх використовувати у цьому році. Хотілося б швидше рухатись у впровадженні електронного квитка. Але причини, як і з тролейбусами, – схожі. Це певні бюрократичні процеси.

Щодо позитиву. Знайшли 30 німецьких трамваїв в гарному стані. Нас критикували, що вони вживані. 18 тисяч євро коштував один трамвай і 8 тисяч – доставка. Разом – 26 тисяч євро за одиницю. Запоріжжя ті ж трамваї купувало за 72 тисячі євро. Ми зекономили шалені кошти. Були важкі перемовини з німцями. Останні ще й подарували частину обладнання для обслуговування. Вся критика щодо трамваїв зникла після того, як вони поїхали. Це хороший транспорт.

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Вся критика щодо трамваїв зникла після того, як вони поїхали. Це хороший транспорт.

Вдалося швидко отримати нові автобуси. В середньому ціна за одиницю – 200 тисяч євро. Домовились з МАЗом, отримали великі знижки. Київ купує такі ж автобуси тільки з кондиціонером за понад 160 тисяч євро. Ми придбали за 122 тисячі. Автобуси МАЗу обійшлись на 25 тисяч дешевше, ніж це робить локальний «Електрон». Для білорусів це швидше репутаційна справа. Я це розцінюю як допомогу уряду Білорусі львівському громадському транспорту.

«Електрон» вже передав 31 автобус. МАЗ – вже всі 100. До кінця грудня має бути 150 автобусів.

Я це розцінюю як допомогу уряду Білорусі львівському громадському транспорту.

Для того, щоб нові автобуси виїхали на маршрути, раніше витрачалось більше місяця часу. В цьому році МАЗи виїхали менше, ніж за тиждень. Рівень організації «АТП-1» значно покращився.

На «Львівелектротрансі» розпочали навчання водіїв. На «АТП-1» збудовано бокси для обслуговування автобусів. З’явилась велика заправочна станція на території підприємства.

Також в цьому році ми суттєво збільшили надходження від зовнішньої реклами на громадському транспорті. Торік оренда рекламних площ на трамваї коштувала 3500 гривень на місяць. Зараз – без вікон, передньої і тильної частин – це коштує 12 тисяч.

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