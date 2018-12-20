Зі Львова до Перемишля вирушив перший потяг із прямим сполученням

Новостворений залізничний рейс Львів-Перемишль розпочав свою роботу. Відсьогодні до сусідньої Польщі щодня курсуватиме потяг. Він вирушатиме о 10:15 з польського Перемишля (за їхнім часом) і прибуватиме у Львів о 13:45(за київським часом).

Відправлення зі Львова відбуватиметься о 16 годині. Потяг є швидким і у дорозі пасажири перебуватимуть лише 2,5 години. Це суттєво пришвидшить час перетину кордону. Прибуває поїзд о 17:46 за місцевим часом, повідомили в Укрзалізниці.

Рейс працюватиме у дні найбільшого пасажиропотоку. Пасажири зможуть їздити цим поїздом до 7 січня 2019 року.

У складі потяга – 6 купейних вагонів з місцями для сидіння 2-го класу. Вартість проїзду становить близько 253 гривні. Квитки на цей рейс можна придбати тільки у залізничних касах.

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