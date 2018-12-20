В Україні заборонили встановлювати газові котли

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ повідомили, що розробили нові державні будівельні норми. Ними забороняється розміщувати індивідуальні газові котли з відкритими та закритими камерами згорання у нових квартирах. Їх можуть встановити лише власники квартир у не більш ніж 3-поверхових будинках.

Сумарна потужність котлів не має перевищувати 30 кіловат.

«У приміщеннях кухонь, інтегрованих в структуру житлової кімнати, допускаєтьсявстановленнялишетеплогенераторів з закритою камерою згоряння. Теплова потужність конвекторів, що встановлюються у житлових приміщеннях, не повинна перевищувати 7,5 кВт, при цьомувказаніприміщенняповинніобладнуватись контролем довибухових концентрацій газу на рівні 20% нижньої концентраційної межі поширення полум’я», -повідомивміністррегіональногорозвитку Геннадій Зубко.

За його словами раніше встановлення котлів не регулювалося та подібної заборони не існувало.

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