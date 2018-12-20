Української православної церкви Московського патріархату більше не буде
За законопроект №5309 проголосувало 240 депутатів.
Про це повідомляє УНН.
Законопроект вносить зміни до ст.12 ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації». Відповідно до них, релігійна організація, яка має свій центр в іншій країні, не може називатись українською.
Читайте також: НБУ почав ліквідацію філії російського банку «ВТБ»: що отримають вкладники
Тож Українській православній церкві Московського патріархату потрібно буде змінити назву.
«Церкві пропонується самій перейменувати себе і дати собі назву. Які можуть бути варіанти. Церква може вибрати собі будь-який варіант, припустимо: Російська православна церква в Україні, Російська православна церква в Харкові, Російська православна церква в Києві. Це її право, вони можуть при реєстрації вибрати», – зазначив один з ініціаторів законопроекту, депутат Олександр Бригинець.
Ці зміни мають запобігати підбурювання та розколу суспільства за релігійною ознакою.
Додам, що на Львівщині проведуть перереєстрацію православних релігійних громад, яких в регіоні близько тисячі.