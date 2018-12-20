Української православної церкви Московського патріархату більше не буде

Верховна Рада схвалила за основу та в цілому проект закону, який зобов'язку УПЦ МП обрати собі іншу назву

За законопроект №5309 проголосувало 240 депутатів.

Про це повідомляє УНН.

Законопроект вносить зміни до ст.12 ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації». Відповідно до них, релігійна організація, яка має свій центр в іншій країні, не може називатись українською.

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Тож Українській православній церкві Московського патріархату потрібно буде змінити назву.

«Церкві пропонується самій перейменувати себе і дати собі назву. Які можуть бути варіанти. Церква може вибрати собі будь-який варіант, припустимо: Російська православна церква в Україні, Російська православна церква в Харкові, Російська православна церква в Києві. Це її право, вони можуть при реєстрації вибрати», – зазначив один з ініціаторів законопроекту, депутат Олександр Бригинець.