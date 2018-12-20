У Львові земельний податок скасували кільком категоріям (перелік)

У 2019 році земельний податок не платитимуть підприємства військово-промислового комплексу, релігійні громади, благодійні організації й навчальні заклади. Відповідне рішення ухвалили у четвер, 20 грудня, під час сесії міської ради, про це повідомляє прес-служба ЛМР.

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