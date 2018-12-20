У Львові відкрилась виставка «Новорічна  феєрія»: ФОТО

Письменниця Наталка Сняданко на виставку дитячих робіт «Новорічна феєрія» прийшла разом з донькою Варварою, яка навчається у «Школі мистецтв Оксани Бондарук». Різдвяний малюнок дівчинки – один з елементів експозиції. Варвара намалювала ялинку, сніговиків та подарунки.

«Це перша виставка, в якій Варвара бере участь, – розповідає Наталка Сняданко. – Моя донька навчається у школі близько місяця. Їй подобається».

Виставка учнів мистецької школи, заснованої Оленою Бондарук, є вже 23-ю за ліком. Експозицію розмістили в арт-центрі на четвертому поверсі ТЦ «Роксолана» (пл. Соборна, 14-15).

«Ми представляємо увазі львів’ян роботи учнів нашої школи. Це і унікальні різдвяні віночки, і святкові малюнки. Роботи оцінюватиме експертне журі, яке визначить переможців. Дитячі роботи – особливі. Діти, на відміну від дорослих, є абсолютно вільними у своїх фантазіях. Політ їхньої думки не скований рамками. Якщо комусь з відвідувачів виставки роботи припадуть до душі (і якщо автори не будуть проти) – їх можна придбати. Абсолютно всі виручені від продажу кошти отримають юні художники», – розповіла Олена Бондарук.

Святкова експозиція триватиме у торговому центрі «Роксолана» до 17 січня 2019 року.

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