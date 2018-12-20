У Львові розігрують квитки на виставу за мотивами мультика, який підкорив 50 мільйонів глядачів

Мультфільм «Смішарики» переклали 15-ма мовами і вже презентували у 60-ти країнах. Тепер його творці створили виставу з улюбленими гароями

У Львові її можна буде переглянути 30 грудня у Кінопалаці ім.Довженка. І у вас є чудова можливість виграти квитки і потішити дітей. Умови розіграшу читайте на офіційній сторінці «Львівської газети» у facebook.

Сюжет вистави захоплюючий. Країна Смішариків відокремлена від Великого Світу пустелею, морем, лісами і горами. Тут не живуть негативні персонажі, усі Смішарики дружні та привітні. Всі вони добре знайомі й дітям, і дорослим. Адже як можна не закохатися в цих любителів пригод, поетів, винахідників, артистів і мандрівників! Вони потрапляють у різні незвичайні обставини, іноді навіть у небезпечні ситуації, але при цьому несуть добро і світло.

Читайте також: З 2019 року кожна хвора дитина у лікарні матиме вчителя – Міносвіти