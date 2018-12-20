Площу Довженка у Львові реконструюють

Ще 27 квітня 2018 року конкурсна комісія обрала переможця, який реконструюватиме ділянку. Ним став творчий колектив «Група 109», повідомила прес-служба міської ради.

Згідно проекту площа займає 2 гектари. Її облаштують у вигляді амфітеатру для вуличних виступів та різноманітних заходів. Також на території створять фонтан зі «штучним туманом»,який буде освіжати у спекотні дні.

У проекті передбачено, що площу біля кінотеатру розділять на дві зони. Нижня зона використовуватиметься для пасивного відпочинку і буде захищена від шуму. Верхня частина буде поєднувати простір із кінотеатром імені Довженка. Сходів на просторі не буде –таким чином створюватиметься елемент доступності.

Громадський простір, запевняють у мерії, облаштують найближчим часом.

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