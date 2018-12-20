Пенсію за січень не виплачуватимуть у грудні

Міністерство соціальної політики спростувало інформацію, що в грудні виплатять пенсію одразу за два місяці
   Юлія Василина   217  

Фото: Судово-юридична газета

На сайті відомства зазначено, що проектом постанови «Про внесення змін до бюджету Пенсійного Фонду України на 2018 рік» не передбачено авансування виплат за січень 2019 року.

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Таким чином, у грудні пенсіонери отримають гроші за грудень, а у січні – за січень 2019 року.

Більше того, наразі проект постанови перебуває на розгляді в Кабінеті Міністрів України.

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