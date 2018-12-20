Пенсію за січень не виплачуватимуть у грудні

Міністерство соціальної політики спростувало інформацію, що в грудні виплатять пенсію одразу за два місяці

На сайті відомства зазначено, що проектом постанови «Про внесення змін до бюджету Пенсійного Фонду України на 2018 рік» не передбачено авансування виплат за січень 2019 року.

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Таким чином, у грудні пенсіонери отримають гроші за грудень, а у січні – за січень 2019 року.

Більше того, наразі проект постанови перебуває на розгляді в Кабінеті Міністрів України.

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