На Львівщині вилучили нелегальних медичних виробів майже на 2 мільйони гривень
Контрабандні медпрепарати українець намагався завезти з-за кордону
Митники виявили в пункті пропуску «Шегині» контрабандні товари, які громадянин України намагався імпортувати з-за кордону в автомобілі «Mitsubishi Outlander». Про це повідомляють у прес-службі Головного управління ДФС у Львівській області.
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Зокрема, митники вилучили 72 упаковки медичних виробів, 100 упаковок жіночого рідкого гідрогелю, 160 упаковок регенеруючого спрею для догляду за шкірою, 100 упаковок фітоактивного гідрогелю для догляду за порожниною рота на загальну суму 1,8 млн. гривень.
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