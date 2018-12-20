На Львівщині вилучили нелегальних медичних виробів майже на 2 мільйони гривень

Митники виявили в пункті пропуску «Шегині» контрабандні товари, які громадянин України намагався імпортувати з-за кордону в автомобілі «Mitsubishi Outlander». Про це повідомляють у прес-службі Головного управління ДФС у Львівській області.

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