У Львові знесуть скандальну забудову

Інспекція ДАБК вперше отримала перемогу в суді з позовом про знесення самочинно збудованого об’єкта. Мова йде про багатоквартирний житловий будинок із офісним приміщенням на першому рівні по вулиці Личаківській, 259. Судова тяганина тривала з 2016 року.

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Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

«ТзОВ „Лідер Моноліт“ розпочав будівельні роботи без отримання вихідних даних – містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, без належним чином розробленого та затвердженого проекту на будівництво, а також було внесено недостовірні дані в декларацію про початок виконання будівельних робіт в результаті чого реєстрацію вказаної декларації на початок виконання будівельних робіт було скасовано (наразі у ТзОВ „Лідер Моноліт“ відсутній документ на право виконання будівельних робіт)», – розповів Володимир Цабак, начальник Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м.Львові.

Після отримання виконавчого документу, Інспекція буде виконувати рішення суду.

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Також всіх мешканців закликають перед тим, як купувати квартири у новобудовах, перевіряти інформацію щодо усіх дозволів на будівництво.