У Львові конфісковані речі роздали дітям з дитбудинків (ФОТО)

Сьогодні, у День святого Миколая, працівники Головного територіального управління юстиції у Львівській області разом зі своїми колегами з управління «Служба у справах дітей» ЛМР відвідали три дитячі будинки сімейного типу. Вони не лише привітали дітей зі святом, а й потішили їх корисними подарунками.

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«Спільно зі святим Миколаєм ми продовжуємо робити «Добре діло», зокрема, сьогодні ми відвідали три дитячі будинки сімейного типу. Цьогоріч питання дітей є на особливому контролі Мін’юсту, тому що рік присвячений захисту прав дітей. Ми ж сприяємо тому, щоб ці діти мали рівні права з тими, хто виховується в сім’ях», – розповів заступник начальника з питань державної виконавчої служби ГТУЮ області Юрій Сало.

Діти зустрічали своїх гостей, на чолі з Миколаєм, теплими обіймами та щирими усмішками. Усі разом співали пісню «Ой, хто, хто Миколая любить», маленькі господарі також пригощали власноруч приготованою випічкою, а ще – демонстрували свої таланти.

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«Переконаний, що свято Миколая дасть можливість нашим дітям повірити в казку і Боже благословення. Щиро дякую усім, хто допомагає дітям щоденно, даруючи їм свою любов, увагу, турботу та спілкування, підтримку. Нехай святий Миколай завжди оберігає Вас, даруючи щастя, радість і надію», – каже начальник управління «Служба у справах дітей» ЛМР Ростислав Тимків.

До речі, подарунки, які сьогодні отримали сім’ї – конфіскат:

«Там є одяг, іграшки, побутові речі, які необхідні для повсякденного життя», – зазначає Юрій Сало.

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Працівники обох установ пообіцяли й надалі допомагати сім’ям, адже жодна дитина не має залишитися без уваги.