Спритність рук і жодного шахрайства? Як депутатка ЛМР судилася із виконкомом

Майже півроку судового процесу та більше 15 судових засідань. І все дарма? В юристів Львівської міської ради можна брати майстер-клас, як виходити сухими з води

Так вважають в Українській Галицькій Партії. Саме їхня депутатка, голова комісії законності Юлія Гвоздович ще на початку літа 2018 року подала заяву до суду з проханням визнати протиправною бездіяльність виконавчого комітету ЛМР. Вимагала скасувати рішення про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13. Чому скасувати? Тому що рішення прийнято з порушенням закону України.

Останнє засідання у цій справі відбулося у четвер, 13 грудня. І після усіх засідань суддя справу вчора таки закрила, бо зник предмет позову. Чому зник? Бо львівський виконком минулого тижня вирішив своє спірне рішення (№396) скасувати сам! Ну, звісно: міській раді негативна статистика і програні судові справи не на користь.

Це б могла бути #перемога, бо ж скасували незаконне рішення. Але того ж дня, 7 грудня, 2018 року виконком ЛМР прийняв нове,ідентичне до скасованого ним рішення, проте вже з іншим порядковим номером – 1343.

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“Тому суд вирішив, що предмет мого позову у цій справі вже відсутній і вирішив закрити провадження, не розглянувши спір по суті” – каже депутатка Юлія Гвоздович.

З чого усе почалося?

10 квітня 2018 року, відразу на наступний день після Великодня, несподівано скликається позачергове засідання виконавчого комітету ЛМР. Попередньо інформації про засідання оприлюднено не було. Разом із тим, ніде не було поширено порядок денний та проекти рішень. Хоча, за законом, місто зобов’язане оприлюднювати всі проекти рішень до засідань виконкому за 20 робочих днів. Депутатів ЛМР сповістили постфактум: повідомлення на електронні скриньки розіслали о 14.01. Засідання ж розпочали о 14.00. Тож ніхто з них не встиг відвідати засідання.

Юристка УГП Софія Левочко пояснює:

“Відповідно до ч. 3 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації” виконавчий комітет повинен оприлюднювати проекти своїх рішень за 20 днів до їх розгляду з метою прийняття. Порушення цієї вимоги є допустимим лише тоді, коли трапляється якась екстрена ситуація, що потребує миттєвої реакція міста і зволікання може призвести до негативних наслідків. Неоприлюднення проектів рішень за інших обставин дає підстави вважати, що йдеться про зловживання”.

Так поспішно виконком приймав рішення про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування сміттєпереробного заводу у Львові – об’єкта, до будівництва якого львів’яни мають дуже багато запитань.

“Виконавчий комітет ЛМР постійно нехтує вимогами завчасного оприлюднення проектів рішень. А це є суттєвим порушення Закону України та Статуту територіальної громади міста Львова. Також це позбавляє мешканців права заздалегідь ознайомлюватися з рішеннями і обмежує мене, як депутата, в праві дорадчого голосу на виконкомі та представлення і захисту інтересів громади”, – пояснює голова комісії законності ЛМР Юлія Гвоздович.

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На ці порушення і вибіркову прозорість ЛМР не раз звертали увагу громадські активісти, українські та міжнародні організації. За результатами аналізу Transparency International Україна, індекс прозорості органів місцевої влади Львова – лише 5.4 із 10 балів. А саме кількість, якість та вчасність викладення документів місцевої влади на її сайті є важливим показником прозорості влади.

“Чомусь засідання депутатів, які відбувають раз або два на місяць мають онлайн-трансляцію, усі проекти рішень, а потім усі рішення, голосування публікують на сайті міської ради. А з виконкомом чомусь не так“, – обурюється депутатка УГП Юлія Гвоздович.

В УГП вважають порушенням той факт, що виконком надав містобудівну документацію, тобто вихідні дані для проектування сміттєпереробного заводу, без жодної можливості для врахування думки громади Знесіння чи їх представника – депутата Юлії Гвоздович. Адже станом на 10 квітня не відбулось жодних обговорень з громадою, не була здійснена екологічна оцінка.

Депутатка наголошує, що “для Львова потрібен сміттєпереробний завод, але громада повинна мати можливість у вільному доступі дізнаватися, які рішення приймають на засіданнях виконкому і впливати на них. Ніколи не буде довіри до влади щодо екологічності такого важливого об’єкту, якщо рішення не будуть прийматись прозоро. Тим паче, виконавчий комітет ніколи не оприлюднював жодні свої проекти рішень попри обов’язок це робити згідно зі Статутом громади і ЗУ “Про доступ до публічної інформації”. Ми сподівалися хоча б через суд заставити їх це зробити. Але суддя справу закрила . Відтак добиватися через суд прозорості виконкому немає змісту, бо виконком може використовувати схему “скасування рішень і прийняття нових, ідентичних” постійно. Але ми не здаємося, будемо добиватися прозорості іншим шляхом – через тиск авторитетних громадських організацій.

До речі, впродовж судового процесу вдалось отримати цікаві позиції представників виконавчого комітету у формі заперечення на позовну заяву, де вони відверто і офіційно НЕ визнають норм Статуту громади, Закону “Про доступ до публічної інформації” і не вважають за необхідне визнати права депутата та громади на інформування та участь у своїх засіданнях.

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