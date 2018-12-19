Сьогодні День святого Миколая

Хто такий святий Миколай і що символізують подарунки, які ми отримуємо у Його день? - у матеріалі

Святий Миколай Чудотворець (грец. Νικόλαος, Hagios Nikólaos, лат. Sanctus Nicolaus) – єпископ Мир (Лікія, сучасне Демре, Анталія, Туреччина), християнський святий. За переказами, він народився між 270 та 286 роками (умовна дата – 275) у грецькому місті-колонії Патара у провінції Лікія (Мала Азія). На той час це був елліністичний регіон.

Його батьки, Феофан і Нонна, були багатими та глибоко віруючими християнами, які охрестили сина відразу після його народження, що було рідкістю на той час. Змалку Микола був дуже релігійним і вирішив присвятити своє життя богослужінню. Достеменно відомо, що будучи вченим юнаком, Микола переселився до Мири, де продовжив навчання, а його дядько-єпископ висвятив ще молодого Миколу на священика.

Читайте також: Спортивний костюм, трусики і… ліжко. Про що просять у Миколая малозабезпечені діти Львівщини (Листи)

Оскільки святий Микола вважається покровителем моряків, існує версія, що він також був мореплавцем або рибалкою, але ймовірніше, що його родина мала певний стосунок до рибальства. Після смерті батьків сину залишився великий спадок. Він вирішив роздарувати майно нужденним і здійснював цей задум протягом тривалого часу.

Помер приблизно у 342 році. День його смерті відзначають як День Святого Миколая щороку 6 грудня (церкви, що користуються Юліанським календарем, – 19 грудня).

Читайте також: Де і коли легально продаватимуть ялинки у Львові

Він був багатою людиною і дбав про бідних людей тих часів. Найбільш імовірно, що традиція дарувати подарунки пішла від відомого випадку, коли один збіднілий чоловік не міг забезпечити своїх трьох доньок приданим. За тамтешніми звичаями, вони не змогли б вийти заміж, і, якби їм не вдалося знайти роботу, то довелося б стати повіями. Миколай, у той час ще не єпископ, дізнавшись про це, вирішив скористатися батьківським спадком, щоб зарадити біді. Протягом трьох ночей він пробирався до убогої хатини та щоразу закидав крізь вікно у кімнату, де ночували сестри, шмат золота – на придане для кожної з дочок. Окрім того, святий Миколай бажав, щоб ті три дочки не знали хто їм закидав це золото.

За традицією, цієї ночі діти отримують подарунки під подушками. Тому вони вірять у диво, яке звершує святий Миколай, і вчаться у святого бути милосердними. Святий Миколай опікується воїнами, водіями і тими, що подорожують, допомагає бідним у скруті; його вважають покровителем дітей і студентів, моряків, торговців, і лучників. У пам’ять про милосердя святого Миколая цього дня також відзначають Міжнародний день допомоги бідним.

Читайте також: Легальність ялинки можна перевірити телефоном

Імовірно, традиція дарувати подарунки цього дня пішла з Німеччини, де напередодні свята батьки презентували дітям новий зимовий одяг. З часом почали робити це таємно, вночі, щоб діти вірили в чудеса святого. Згодом почали також дарувати ласощі: горіхи, сухофрукти та особливі солодкі хлібці з сушеними грушами; шкільне приладдя, іграшки – їх клали в нові чи начищені та відремонтовані старі черевики, які ставили поблизу камінів, чи в панчохи, які вішали на каміни. Діти вірили, що святий саме через камін закидає в дім подарунки. Неслухняних дітям клали в’язку різок.

Вважалося, що імена тих, хто гідний чи не гідний подарунка, записувалися в Золотій книзі, якою володів святий Миколай. Діти також часто вірили, що Миколай приходить з осликом, який допомагає йому, тому клали поряд зі своїм взуттям моркву для нього. Вважалося, що віслюк веде свій рід від осла, на якому Ісус Христос святково в’їжджав у Єрусалим напередодні Розп’яття.

Читайте також: Як прикрасити дім та ялинку на новорічно-різдвяні свята: модні тенденції

У деяких країнах Миколай має також інших супутників. У Австрії напередодні свята містами бігає чортівня, яку згодом розганяє святий Миколай, вирушаючи роздавати подарунки. У Чехії вірять, що святого супроводжують чорт і ангел: кожен з них має книгу, де занотовані добрі й погані справи дитини, на основі яких святий вирішує, чи гідний малюк подарунків. У Голландії діти вірили, що святитель щороку приїжджає в Роттердам на кораблі з Іспанії, яка уособлювала «теплі країни». Миколай в’їжджав у місто на коні у супроводі «Чорних Пітів» – помічників-негренят, у червоному облачанні католицького єпископа й з єпископською палицею, і, їздячи країною, дарував подарунки. Сьогодні на основі цієї легенди щороку відбувається театралізоване дійство.

З часом діти почали писати листи святому, в яких перелічували добрі справи, просили пробачення за погані та писали, який саме подарунок хочуть отримати.

З Німеччини звичай розповсюдився на сусідні країни – Австрію, Нідерланди, Чехію, Словаччину, Польщу, звідки, ймовірно, прийшов і на українські землі.

У Західній Європі в часі Реформації, коли засуджувалося шанування святих, у протестантських країнах святого Миколая замінили новонародженим Ісусом, відповідно, подарунки саме від його імені почали даруватися на Різдво Христове. З приходом Контрреформації, традиція дарувати подарунки від імені Миколая відродилася, однак була вже міцно прив’язана до Різдва. Згодом образ святого Миколая перестав асоціюватися напряму зі святим, перетворившись на міфічний та комерціалізований образ Санти Клауса.

Читайте також: Відсьогодні можете купити легально зрубану ялинку: МІСЦЯ ПРОДАЖУ

З приходом на більшу частину українських земель радянської влади святий Миколай, як і всі інші релігійні символи, був витіснений. Згідно з постановою ЦК КПРС від 1937 року, на заміну йому прийшов Дід Мороз, який дарує подарунки на Новий рік. На Західній Україні натомість традиція збереглася, адже ці землі належали СРСР значно менший проміжок часу, за який встигла відбутися лише одна зміна поколінь, чого недостатньо для переривання традиції.

За давньою українською традицією, старші господарі села цього дня збиралися, щоб зварити пшеничного пива. Влаштовувалася гостина, після якої всі весело з піснями їздили на санях довкола села. Дітям цього дня дарувалося особливе печиво – миколайчики.

На Харківщині існував звичай святкувати триденні Миколині святки, на які варили кутю і узвар, щоб наступного року забезпечити врожай на жито й плоди. На всій території України влаштовували заздравні обіди на честь Миколая Угодника з приготуванням ритуального пива й медів. На Поділлі цього дня чекали «полазника» – чоловіка, який першим зайде до хати, що віщувало багатство й щастя протягом року. Також через подвір’я мав пройти хазяїн, дати худобині їсти та привітати її.

На Київщині ґазда, прийшовши цього дня із церкви, брав миску зі свяченою водою, паляницю з грудочкою солі, квача з різного зілля, ішов кропити господу, худобу та збіжжя, примовляючи: «Святий Миколай, помилуй та сохрани нас від усякого лиха!»

Читайте також: Світлини пам’яток культури Львівщини увійшли в десятку найкращих

До дня Миколая прийнято віддавати борги. Українська приказка говорить: «Якщо ти мені не віддаси до Миколи, то вже не оддаси ніколи».

Серед прикмет, що пов’язані з цим днем: великий іній – на врожай хліба. Якщо ж 19 грудня йде дощ – гарно вродить озимина. Мороз цього дня означав великий врожай хліба й городини.

Читайте також: “Нетрадиційний” святий Миколай, або галицький гумор про найвідомішого у світі дідуся