Отримати водійські права без хабара – реально. Покрокова інструкція

Однією з причин аварій на дорогах України вважається проблема «куплених прав». Водії з такими посвідченнями створюють для себе та інших не просто проблеми, а реальні аварії зі смертельними наслідками. Проте отримати права без хабарів не так складно, як може здатися

Паспорт, медична довідка, та заява в автошколу – такі документи треба зібрати тому, хто готується стати водієм. І якщо з першими двома проблем виникнути не повинно, то до вибору автошколи потрібно підійти вкрай відповідально, розповідає інструктор з керування Ігор Д. :

«Обов’язково перечитуйте рейтинги шкіл і відгуки. Дешевша школа – не завжди означає, що гірша. І дуже дорога школа теж не означає, що хороша. Почитали: класні викладачі, не кричать, класні автомобілі – «ага!». Вибрали собі»,- говорить інструктор.

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У Львові вартість навчання в автошколі стартує від трьох з половиною тисяч гривень за курс. Найчастіше тривалість занять і самого курсу – два з половиною місяці по два заняття в тиждень. Після проходження курсу в автошколі, ви складаєте іспит у міському реєстраційно-експертному відділі.

«МРЕВ тебе не допустить, якщо у тебе не пройдений курс автошколи. Тобто, теоретична частина – та кількість уроків, яку встановлює та чи інша школа. І практична частина – керування і виїзди в місто»,- уточнює експерт.

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Якщо ж у МРЕВ у вас вимагають гроші за сприяння в отриманні прав – одразу повідомляйте про це в поліцію, – наголошують у Прокуратурі Львівщини:

«Повідомляєте на гарячу лінію в національну поліцію або ще краще – подайте заяву-повідомлення про злочин. Вона має бути власноручно підписана, а не в усній формі. І тоді зареєструють кримінальне провадження».

На екзаменах також будьте уважними. У деяких установах вам можуть спеціально звужувати розмітку чи робити додаткові перешкоди при керуванні авто. Дізнатися вимоги до іспиту з водіння можна на сайті головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України. Також на тому ж сайті можна ознайомитися з детальним списком легальних автошкіл будь-якого міста України.

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