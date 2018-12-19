НБУ почав ліквідацію філії російського банку «ВТБ»: що отримають вкладники

Національний банк України відкликає банківську ліцензію у «ВТБ Банку», який є українською "дочкою" однойменного російського держбанку

Таке рішення НБУ ухвалив 18 грудня, повідомляє прес-служба відомства. А вже сьогодні, 19 грудня, Нацбанк приступив до ліквідації «ВТБ Банку» та його виведення з українського ринку.

У листопаді українська “дочка” «ВТБ Банку» була визнана неплатоспроможною через зниження обсягу ліквідності та погіршення фінансового стану.

Як запевняють у Нацбанку, 97% вкладників «ВТБ Банку» (59,1 тисяч осіб) отримають вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану суму в 200 тисяч гривень. Більші вклади відшкодують у межах зазначеної суми.

За даними НБУ, віднесення «ВТБ Банку» до категорії неплатоспроможних жодним чином не вплине на стабільність банківського сектора України, оскільки частка зазначеної фінустанови становить 0,6% від чистих активів платоспроможних банків.

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