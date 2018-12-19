До найчемніших слухачів Радіо FM Галичина прийшов Миколай

У відпочинковому комплексі Park. Art of Rest разом з Миколайком діти та дорослі прикрашали святкові пряники, танцювали, співали у караоке і загадували найзаповітніші бажання

У самому серці львівського Парку культури працівники Радіо FMГаличина провели веселий сімейний вечір та зустріли святого Миколая. На свято прийшли діти різного віку і усі забавлялися від душі. Спершу ведучі розповіли історію про Чудотворця, аби старші поповнили свої знання про святого, а маленькі дізналися, хто цей добрий дідусь і чому він приносить подарунки слухняній малечі.

Дітям провели майстер-клас з виготовлення святкових пряників. Пряники ці були особливими, під час їхнього виготовлення дітки мали загадати бажання, яке обов’язково здійсниться. Учасники проявили фантазію і по-авторськи прикрасили солодощі, які згодом передали дітям з дитячих будинків.

Задіяні на святі були усі. Учасники співали, танцювали і змагалися у конкурсах. Хто не встиг написати листа – міг зробити це під час святкування.

Святий Миколай уважно вислухав усі побажання і пообіцяв здійснити їх до ранку. Щасливими та під враженнями вийшли зі свята не лише маленькі учасники дійства, а й їхні батьки та ведучі Радіо FM Галичина.

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