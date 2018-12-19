Мій район – Сихів

Сірі панельні 9-поверхівки, обліплені машинами двори, «Санта Барбара», стихійна торгівля, ринок «Шувар», непевні заклади харчування, трамвай №8. Це перші асоціації, що виникають, коли згадуєш Сихів. Найбільший житловий масив у Львові налічує близько 140 тисяч мешканців. Загалом у Сихівському районі проживає понад 300 тисяч львів’ян. Недарма тут часто жартують: перемагаєш на Сихові – стаєш мером. Ми дізнавались, як живуть сихівчани, де проводять дозвілля, гуляють з дітьми і бігають вранці, чому порівнюють район з Берліном, облаштовують громадські простори та нарікають на транспортне сполучення.

Зі спального району – у район можливостей

Тарас Репицький живе на Сихові з дитинства. Працює стратегічним директором обласної Федерації футболу. Навчався у 25-й школі на вулиці Чукаріна, яка згодом стала ліцеєм «Оріяна». На одній з цегляних стін закладу – мурал із зображенням сови.

«Часто кажуть, що Сихів – неблагополучний район з високим рівнем злочинності, – розповідає Тарас. На його синій зимовій шапці зображено золотого лева. Це символіка пластового куреня. – На щастя, проблеми з законом мене завжди обходили боком. Часто повертаюсь додому вночі – нічого страшного не траплялось. Зрештою, з хуліганством чи бандитизмом можна зустрітись не лише на Сихові. Хто шукає пригод – знайде їх всюди».

Не вистачає і пристойних закладів харчування. Їх у стотисячному районі можна перелічити на пальцях однієї руки

Своє дозвілля Тарас в основному поєднує зі спортом. Грає у футбол і теніс. Влітку поганяти м’яча можна на штучному майданчику за ліцеєм «Оріяна», взимку потрібно орендувати зали у місцевих школах. Бракує якісної спортивної інфраструктури. Замість занять спортом багато дітей у вільний час тиняється вулицями.

Не вистачає і пристойних закладів харчування. Їх у стотисячному районі можна перелічити на пальцях однієї руки. Тарас рекомендує каву і десерти у «Кримській перепічці». Каже, якщо зайти туди або в інші кафе, то завжди можна побачити клієнтів. Однак львівські ресторатори, схоже, ще не розгледіли перспектив на Сихові – там немає туристів.

«Ми не дарма зустрілись біля ліцею. Це одне з найважливіших моїх місць – тут я сформувався як людина і особистість. Звісно, завдяки вчителям», – розповідає Тарас, коли ми крокуємо до входу у школу. У коридорі галасують діти. Директор проводить коротку екскурсію. З вікна другого поверху Тарас вказує на сірий будинок навпроти – там його квартира.

«Хочу, щоб Сихів був не спальним районом, а районом можливостей, – продовжує співрозмовник. – Щоб розвивалась неформальна освіта, відкривались креативні простори, розважальні та культурні заклади. Тут доволі активне громадське середовище – позитивні зміни відчутні».

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Ми не дарма зустрілись біля ліцею. Це одне з найважливіших моїх місць – тут я сформувався як людина і особистість

Аби познайомитись із Сиховом ближче, Тарас радить побувати у Парку імені Папи Римського Івана Павла II, який в народі називають Сихівським лісом. Нещодавно він отримав нове дихання. Там проклали основну дорогу, встановили освітлення. Наступне місце – маловідоме озерце за греко-католицькою семінарією Святого Духа, де можна почитати книжку чи провести романтичну зустріч.

Львівський Берлін

Марта Іванишин змінила місце проживання через роботу – працює директоркою Центру Довженка. На Сихів перебралась на початку літа. Установа, якою керує, є основним культурно-освітнім осередком району. Впродовж року тут відбувались кінопокази (в тому числі – просто неба), концерти джазових виконавців, творчі вечори. Нещодавно тут гостювали письменник Лесь Подерв’янський та рок-музикант Олег Скрипка.

«Коли артисти приїжджають на Сихів, мені інколи доводиться їх заспокоювати: все добре, ви у Львові, – усміхається Марта. – Ми маємо великий концертний зал на 750 місць і можливість проводити свої заходи 10 разів на місяць – такою є домовленість з орендарем. Зараз ми юридично працюємо над тим, аби зменшити площу оренди, бо орендар використовує приміщення не зовсім так, як нам би хотілося (на території культурної установи діє бургерна та піцерія – ред.)».

Це інший Львів – просторий і затишний водночас. Сихів чимось нагадує Берлін

Цільовою аудиторією Центру Довженка є львів’яни – часто на заходи приїжджають мешканці й інших районів. Керівництво закладу зараз працює над утепленням приміщень, заміною вхідних дверей, встановленням протипожежної сигналізації, облаштуванням гардеробу і гримерки, створенням коворкінгу. Марта Іванишин розповідає про вже здійснені і заплановані події з неприхованим натхненням. Серед основних синівських проблем теж називає брак пристойних кафе і ресторанів, закладів зі здоровою, повноцінною їжею.

Транспортних проблем Марта не помічає. Її робота пролягає між Центром Довженка і Ратушею – на часті наради у міськраду їздить трамваєм, що курсує кожних 5 хвилин. Каже, це найшвидший і найзручніший спосіб доїхати до центру міста.

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Трамвай курсує кожних 5 хвилин. Це найшвидший і найзручніший спосіб доїхати до центру міста

«Одяг на Сихові я не купую – краще поїду у магазини в центрі, яким довіряю, – каже моя співрозмовниця. – Ще одна проблема Сихова – зварйована реклама. Рекламні оголошення (мушу визнати – на фасаді Центру Довженка теж) не впорядковані належним чином. Ми над цим працюємо, незабаром змінимо вивіску (Марта показує на телефоні приблизний макет. На ньому зображено мінімалістичний напис українською – «Центр Довженка» – ред.). Також дратує нашестя вуличної торгівлі біля «Іскри» – з цим треба щось робити…».

Робочий день у головній культурній установі Сихова починається о 10 ранку. До того її директорка встигає побігати у Парку імені Папи Римського Івана Павла II. Марта досі звикає до життя серед кам’яних джунглів спального району.

Ще одна проблема Сихова – зварйована реклама

«Це інший Львів – просторий і затишний водночас. Сихів мені чимось нагадує Берлін. Якби довелось купувати квартиру, знаєте, я б точно розглянула варіант помешкання у цьому районі», – каже на прощання.

«Є ілюзія, що трамвай вирішив транспортні проблеми Сихова. Це неправда»

З Андрієм Рущаком зустрічаємось в одному з кафе у центрі. Він працює в ІТ-сфері. Разом з іншими небайдужими, “Групою 109” і Сихівською райадміністрацією вони облаштували Сквер Гідності і досі займаються його оновленням. Так з’явилась ініціатива «Кращий Сихів». Сьогодні її активісти намагаються зробити життя району привабливішим і зручнішим. Серед майбутніх проектів – оновлення Сихівського лісу, облаштування екологічного маршруту і створення природничої школи-лекторію.

На Сихові бракує робочих місць

«На Сихові бракує робочих місць, – розповідає Андрій. – Вранці значна частина працездатного населення виїжджає з району, а ввечері повертається назад. Ми зараз наголошуємо на тому, аби нове будівництво на Сихові передбачало частину комерційних приміщень, офісів. На жаль, дуже часто будівництво затверджується суто як житло».

Звідси – завантаженість транспорту. Щастить, що на Сихові є чимало кінцевих зупинок. В інші райони можна добратись зручно, проте не швидко.

«Є ілюзія, що прокладення трамвайної колії на Сихів вирішило всі транспортні проблеми району, – продовжує Андрій. – Це неправда. Ті транспортні проблеми, які є по всьому місту, є і на Сихові. Якщо біля «Санта Барбари» ви ще сядете у маршрутку, то як впихаються у неї мешканці Нового Львова – залишається загадкою».

Ми наголошуємо на тому, аби нове будівництво на Сихові передбачало частину комерційних приміщень, офісів

Нове будівництво на Сихові є ще одним транспортним викликом. Зростання кількості мешканців збільшуватиме кількість авто на вулицях і дворах, утворюватимуться затори. З появою дітей Андрій почав гостріше відчувати переваги і недоліки району – до того бував тут лише ввечері.

«Район класний, тут багато простору і зелені, не бракує місць для прогулянок з дитиною, як от у центрі, – каже Андрій. – Але ти також помічаєш нерівні тротуари і велику кількість непотрібних сходинок. Здебільшого ми гуляємо у Сихівському лісі або у Сквері Гідності. Люди гуляють у дворах, які перетворилися на стоянки. Щоб потрапити на дитячий майданчик, дитині треба пройти два ряди припаркованих машин. Є потреба розмежування зони паркування і зони внутрішнього двору».

Район класний, тут багато простору і зелені, не бракує місць для прогулянок з дитиною, як у центрі

Серед найгостріших проблем Сихова Андрій Рущак також виділяє брак якісних місць для проведення дозвілля. Він говорить про дозвілля в найширшому розумінні – від пабів з крафтовим пивом до галерей, книгарень і закладів неформальної освіти.

«Цікавим туристичним об’єктом на Сихові є дерев’яна греко-католицька церква Святої Трійці, збудована у козацькі часи. А неподалік – пам’ятник звільнення від кріпацтва середини ХІХ століття. Він розташований просто посередині «парківки», з усіх боків оточений машинами. Феєричне видовище…»

Фото: Орест Дрималовський

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