Львівські десантники привітали хворих діток з Днем святого Миколая (ФОТО)

У День святого Миколая військовослужбовці передали діткам близько сотні подарунків. Ще тридцять пакунків воїни передали в один із дитячих будинків сімейного типу.

Крім того, напередодні десантники відвідали із подарунками і дітей загиблих воїнів.

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Зібрати подарунки для малечі допомогли воїнам небайдужі люди.

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