Львівські десантники привітали хворих діток з Днем святого Миколая (ФОТО)
Військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади відвідали діток у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі
У День святого Миколая військовослужбовці передали діткам близько сотні подарунків. Ще тридцять пакунків воїни передали в один із дитячих будинків сімейного типу.
Крім того, напередодні десантники відвідали із подарунками і дітей загиблих воїнів.
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Зібрати подарунки для малечі допомогли воїнам небайдужі люди.
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